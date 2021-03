En una procesión especial, sumergirán a la Virgen de Lourdes en el dique Punta Negra

sábado, 20 de marzo de 2021 13:30

Semana Santa sin dudas remueve emociones después de un año marcado por la pandemia y la tragedia que el coronavirus significó a cientos de familias sanjuaninas. Por eso, motivados en la Fe, y manteniendo los cuidados establecidos para evitar el contagio, preparan una procesión especial en el Dique Punta Negra.

Se trata de la sumersión que se hará a una imagen de la Virgen de Lourdes, patrona de los enfermos, y que tendrá como acompañantes y promesantes a equipos de buceo, kayak, tablas de sup, hidropedales y hasta pescadores. Sin embargo, se busca que todo aquel que quiera participar, lo pueda hacer sobre la superficie de tierra y acompañar así el acto religioso.

"Es la primera vez que la vamos a realizar, a través de Turismo me ofrecieron publicar todas las actividades que habría para Semana Santa y yo largué la idea. Tenemos a la Virgen de Lourdes que la sumergí el pasado 8 de diciembre para su día, lo hicimos con tres alumnos en un día muy especial en el que pensamos que era momento de dejarla bajo el agua. Después el nivel de agua bajó y la Virgen quedó en superficie, entonces la volvimos a sacar", relató Silvana Correa a cargo de la escuela de buceo San Juan Bajo el Mar, a Diario La Provincia SJ.

Desde entonces, la imagen estuvo en el centro de buceo, a orillas del dique, hasta el próximo domingo 4 de abril, cuando se espera que la comunidad náutica sumerja a la imagen a unos 15 metros de profundidad. La idea es que cada uno lo haga como pueda, con los elementos que cuente, y siempre manteniendo el distanciamiento recomendado.

"El plan es para las 13 horas de ese día, nos vamos a encontrar en el parador, en el final de la rampa donde pongo los gazebos, al velo del agua. Ahí unos sacerdotes van a hacer la bendición de la Virgen y de ahí vamos a salir en procesión en el botecito que tenemos nosotros", indicó.

La idea provocó que muchos de los emprendedores que trabajan en la zona en el alquiler de diferentes elementos de agua, ya registren reservas, como por ejemplo en tablas, por quienes confirmaron la participación a la procesión acuática. "La embarcación va a dar una vuelta, ese día veremos hasta dónde, según como esté el clima, volveremos a la zona de buceo, vamos a ingresar al agua y sumergiremos a la virgen con su grutita. Para que la gente que no pueda participar, tenga la oportunidad de hacerlo, como ofrenda puede dejar piedras con una intensión escrita con marcador indeleble y así nada contamine", agregó Silvana.

El objetivo del acto de fe es no sólo sumarse a las celebraciones en la semana religiosa más convocante para los católicos, sino también pedir por todos los que perdieron a un ser querido debido a la pandemia de coronavirus, como así también la recuperación de quienes cursan la enfermedad.

"Esto de tener una imagen que nos cree algún tipo de esperanza, es algo que a uno le trasmite fe y protección, y lo hacen en diferentes partes del mundo. Me parece un momento bonito para agradecer para los que estamos bien y pedir por los que no están", finalizó. La imagen no mide más de 20 centímetros y se espera que esta vez quede en un lugar que no se vea afectado por el bajo caudal de agua.