Por la creciente, la Planta de OSSE se ve reducida en su capacidad de potabilización y afecta a varias zonas

martes, 2 de marzo de 2021 09:34

Por la creciente, que está presente desde este lunes en la madrugada por las intensas lluvias, la Planta Potabilizadora está trabajando con capacidad reducida. Así lo confirmó Guillermo Sirerol, presidente de OSSE, quien explicó que hasta anoche la capacidad de reserva era de solo el 30% y hoy ya es del 60%.

"El problema es que el agua que extraemos del río para potabilizar, lo extraemos de 2 puntos de toma, uno a la salida del Dique de Ullum y la otra con el repartidor San Emiliano. Con la creciente bajó greda arcillosa y se hace imposible potabilizar esa agua", explicó el funcionario en radio Colón quien señaló que por la consistencia de esa agua se tapan los filtros.

Según indicó, "se trabaja para bajar la turbidez y mejorar las condiciones del agua para poder potabilizarla" pero la continua lluvia que afecta a San Juan demora esa posibilidad. Ayer también se había analizado como alternativa, tomar agua de un canal del estero, que se envió con las perforaciones de Zonda pero las crecientes también impactaron.

"Solo se trabajó con pozos y reservas. Ayer el nivel de potabilización fue la mínima, en el orden del 30% de capacidad. Eso llevó a disminuir la capacidad de reserva. Eso afectó a varios barrios del oeste al este de la provincia", explicó.

San Juan tiene una reserva chica en planta Marquesado y otra reserva grande. En estas horas se trabajó sobre la reserva de Marquesado y así se fue distribuyendo y regulando la distribución del agua potable.

"Hoy tenemos una reserva del 60% pero hay zonas afectadas ya que el agua potable de San Juan es 50% de la planta de Marquesado y un 50% de perforaciones. Esto hace que podamos regularizar pero hay zonas que no se pueden llegar. Hoy no hay creciente en la zona de toma de agua y hoy ya se está en el 90% de potabilización. Si no hay creciente vamos a mejorar en las próximas horas", alentó.

Ante este escenario se pidió que haya cuidado del agua en los tanques para que esté garantizado para el consumo. Se pidió cuidar el agua para actividades esenciales y no derrochar. Se calcula que en la noche estará regularizado.