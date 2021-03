Marcados por la tragedia, la lluvia terminó por dejarlos sin casa en Pocito

martes, 2 de marzo de 2021 20:33

"Es la primera casa de Villa Funes", dice como referencia Daniela, sobre la vivienda que tiene al menos 50 años y fue su hogar hasta este lunes, en que la fuerte tormenta le dio el golpe final en Pocito. Ella y su familia saben de dolor y de tragedia. Hace días recordaron el primer aniversario de la muerte de su pequeña sobrina Ailén Páez que junto a su amiga Julieta Farías fueron atropelladas brutalmente y murieron por las gravísimas heridas. Un caso por el que gritan por justicia.

Por estas horas, las 10 personas que habitaban el caserón de adobe están alojadas en la casa de Susana Méndez, la mamá de Ailén, y buscan desesperadamente una opción para tener su casa. "No hemos recibido ayuda porque vivimos en un lote privado. La casa sufrió daños severos por el terremoto del 18 de enero y ya la evaluaron. Quienes fueron nos dijeron que estaba inhabitable. Pero no tenemos dónde ir. Y con la lluvia, nos inundamos. El agua entró con todo, todo es barro, nos arruinó los muebles; todo. Estamos en la calle", dijo cn pesar a Diario La Provincia SJ.

Daniela explicó que buscaron la alternativa de vender pero no es posible ya que su papá tiene el mal de Alzheimer y no puede tomar decisiones. "Yo soy su apoderada para cobrar y para trámites en Anses y PAMI pero no para hacer esa operación. Además, como mi mamá falleció, su mitad del terreno debería ir a sucesión. Lo que queremos es vender el lote y comprar otro lugar y una casita para vivir. Necesitamos ayuda; no sabemos qué hacer", destacó y señaló que buscaron asesoramiento legal para analizar cómo proceder.

La casa era habitada por el abuelo materno de la fallecida Ailén, Daniela, cuatro nietos que están a cargo del anciano hace 17 años y una nieta que está en pareja y tiene dos nenas.

"Toda ayuda y asesoramiento serán bienvenidos. Agradecemos la buena voluntad de quienes puedan darnos una mano. Todas nuestras cosas han quedado arruinadas; queremos salir adelante", marcó.

Quienes puedan ayudar pueden comunicarse al 264- 5716856.-