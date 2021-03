Los patios de juegos siguen cerrados en San Juan: "seguimos esperando y no nos habilitan"

martes, 16 de marzo de 2021 11:46

Desesperados. Así están los trabajadores de Crucijuegos (Hiper Libertad), Neverland (Patio Alvear) y Playland (Espacio San Juan) quienes desde el 26 de febrero permanecen cerrados, después de haber estado abiertos a penas 8 días en febrero, después de 11 meses sin actividad.

"Seguimos sin abrir aún, no nos han habilitado. Tenemos que esperar 15 días para que el Comité Covid-19 haga un estudio epidemiológico del resultado de las clases para ver si nos habilitan o no", comenzó explicando Mario Montiveros de la sala Crucijuegos, a Diario La Provincia SJ.

A casi un año de que se cumpla el día que se volvió a Fase 1 en todo el país, más de 30 familias que trabajan de las salas de juegos en San Juan, siguen esperando volver a la actividad y la situación es desesperante.

"Tenemos las expectativas que vamos a abrir pronto. Cuando escuchamos desde otros países de que la situación está empeorando se nos viene el ánimo abajo. Es complicado. Se mezclan todos los sentimientos y queremos trabajar", señaló Mario quien lamentó que ve cómo en los niños van con sus padres a diferentes lugares de San Juan y no tienen problema de circulación y acá sí.

"Todas las salas seguimos con lo mismo, esperando. Las empresas se dedican a esto en todo el país y la única sucursal de Crucijuegos que no ha abierto es la de San Juan. Nosotros no podemos trabajar y no entendemos", señaló ilusionado con que en marzo el Comité Covid-19 evalúe la situación y en abril ya vuelvan a abrir.