Video: así se vivió la crecida del río camino a Mogna

lunes, 15 de marzo de 2021 10:58

Jáchal es uno de los departamentos más azotado de la provincia producto de las tormentas. Si bien en el Gran San Juan, las precipitaciones marcaron presencia con fuerza en la madrugada de este lunes, en Jáchal el mal tiempo se vio desde las primeras horas del domingo.

Eso provocó una importante crecida en el Rio Tafy, camino a Mogna, y otras rutas que terminaron cortadas. "Fue bastante la cantidad de agua que cayó y llevó a que las casas se inundaran", comenzó explicando el intendente Miguel Ángel Vega en AM1020.

El jefe comunal explicó que no sólo el agua azotó sino también el granizo que por la dimensión calculan que pudo haber provocado daño pero aún no registraron ninguna denuncia al respecto.

"Sí hay mucha gente varada en el camino y el agua se llevó gran parte de la ruta. Baja mucha agua de Matagusanos. Los autos más chicos no pueden pasar y es un riesgo. En la zona de la ruta hay nubes amenazadoras de que puede llover más tarde. Si no es de urgencia les pedimos a la gente que no transiten por la ruta hasta que Vialidad la ponga en condiciones", pidió Vega.

Luego aclaró que "hay resistencia a la evacuación" y los vecinos prefieren autoevacuarse algunos en la casa de algún familiar cercano y otro quedar cuidando lo que tienen hasta que se seque la casa por miedo a los robos.