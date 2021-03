Trabajo esclavo: Renatre detectó casos de sarna y este lunes pedirá "la paga que se debe" a los obreros

lunes, 15 de marzo de 2021 12:01

La semana pasada, el Renatre en conjunto con el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a sus Víctimas, realizó una serie de operativos especiales en Sarmiento que permitieron detectar alrededor de 140 personas alojadas en lugares inhumanas.

Un operativo se realizó el miércoles pasado y otra el viernes, donde finalmente se detectaron las peores condiciones. Así lo explicó Oscar Bernard, titular de Renatre, quien explicó que en el último caso la investigación se dio a raíz de una denuncia radicada ante Fiscalía Federal de San Juan, de la mano de Gustavo Vera, titular del Comité Ejecutivo.

"Se constituyeron con la policía en un lugar de la villa cabecera de Media Agua y se constató una gran cantidad de trabajadores rurales reclutados de Salta, Jujuy y Santiago del Estero. Estaban en condiciones indignas. Eran alojados en boxes de 2 metros por 1,20 con 4 cuchetas, tenían letrinas, sin agua corriente", señaló Vera y luego agregó: "eran reclutados en el norte por el cuadrillero, los traía con pasajes que luego se lo cobraba y el alquiler de los boxer sin higiene ni seguridad, sin baños, con niños menores, letrinas, con enfermedades, a su vez el cuadrillero hablaba con la empresa de renombre para contratarlos con mano de obra".

Por otro lado señaló que la paga que ofrecía era "inferior a lo que establece la comisión de trabajo agrario". "Esto surge porque uno había sufrido un accidente laboral y denunció que le pagaban un 50% de lo que cuesta la caja de trabajo agrario", señaló.

En el Barrio Chino, que es donde se hizo el operativo, 11 menores pudieron ser rescatados pero en la empresa no detectaron trabajo infantil. "Está la gente reducida a la situación más indigna de esclavitud. Se pudieron rescatar algunas personas que están alojadas en hogares. El resto no quiso irse porque necesitaban cobrar la caja de aceitunas cosechadas. Hoy hacemos las presentaciones para hacer la paga que se debe y hacer todo para que ese lugar no exista más, es el reflejo de lo que no debe existir en el siglo XXI", puntualizó.

Finalmente aclaró que el miércoles hubo otro allanamiento en Sarmiento pero en esa ocasión se detuvo al empresario donde iban a trabajar los obreros, al cuadrillero y el transportista que los trajo de otras provincias.