Nació con hidrocefalia y mielomeningocele y ahora es abanderado: “sueño con caminar”

sábado, 13 de marzo de 2021 09:56

Francisco Benjamín Leiva tiene 11 años y un corazón que no le cabe en el cuerpo. Con una lucha de vida desde su nacimiento, demostró que podía superar cualquier diagnóstico médico que señalaba sus pocas posibilidades de sobrevivir, y ahora, de la mano de la solidaridad, se encamina a un destino de compromiso, esfuerzo y pasión por quienes más necesitan.

A los pocos minutos de llegar al mundo le diagnosticaron hidrocefalia y mielomeningocele, dos afecciones que lo llevaron a someterse a numerosas cirugías y vivir duros momentos. Sin embargo, gracias al amor interminable de su familia y sus ganas por seguir viviendo, Francisco soportó todo y hoy enorgullece a los Leiva al estar en el cuerpo de bandera de la Escuela Provincia de La Rioja, en Chimbas.

"Nació el 21 de abril de 2010 y no nos esperábamos esto porque en las ecografías que me hice nunca salió que el niño venía mal. Cuando nació venía con el cordón enroscado en su cuello, ya pasado, moradito, venía mal. Al otro día me enteré que había nacido con hidrocefalia y mielomeningocele que no sabía qué era. Lo pude conocer a los tres después de que lo operaron de la columna y lo que básicamente me dijeron fue que no iba a durar mucho tiempo. Estuvo internado siete meses y no conocía a su familia ni a su casa", contó María Conturso, madre de Francisco, a Diario La Provincia SJ.

Así comenzó su historia y siguió con nueve operaciones en su cabeza y seis en su cuerpo, algunas de ellas con principales desánimos de su familia ya que su organismo rechazaba todas las válvulas que le colocaban en su cabeza. Más allá de todo, a los cuatro años, gracias a la ayuda que recibió por parte del Gobierno provincial, adquirió una válvula especial y su vida cambió por completo.

"Esa fue la última operación que le hicieron, antes de eso convulsionaba todos los días y con ella nunca más le dio. Fue un proceso duro y muy sufrido para él y para nosotros, sumado a que los médicos nos decían que nos preparáramos, que no iba a vivir. Estuvo en coma y sufrió dos paros cardiorrespiratorios, pero siempre fue una bendición, es lo más grande que podamos tener"

A los cuatro años comenzó el jardín y con una notable diferencia en el crecimiento, respecto de sus compañeros, demostró que nada podía detenerlo. Por eso rápidamente comenzó a leer y a escribir y al pasar al primer grado, las tablas numéricas eran un tema fácil y ya sabido por él.

"A las maestras les causaba admiración porque lo que iban a enseñarle, él ya lo sabía. Nunca tuvo problemas en la escuela, ahora en sexto grado pertenece al cuerpo de bandera con un promedio de 9.97 y súper feliz. Lo que se propone lo logra", señaló su madre con el pecho inflado de orgullo.

La solidaridad es una característica de Francisco, y lo demostró estando al lado de quienes se vieron perjudicados por el último terremoto en San Juan y por quienes se movió para conseguir donaciones y elementos de primera necesidad. "Hizo festejos en varios departamentos para celebrar el Día del Niño, Navidad y los Reyes Magos. Demostró lo solidario que era cuando iba al jardín y tenía un compañerito con las zapatillas rotas y él le donó sus zapatillas. Al otro nene no le quedaban porque el piecito de Francisco es muy chiquito por su crecimiento, pero se las regló igual".

Conocido no sólo por políticos, ya que participa de todo acto al que se lo invite, el pequeño gigante logró estar de la mano de importantes figuras del mundo del espectáculo y la televisión, sumando así una colección privilegiada de fotos con famosos. Más allá de significar una alegría para él, Francisco busca la ayuda de todos ellos para solucionar problemas de grupos carenciados.

"Él me dice que quiere ser abogado. Espero poder estar viva para verlo llegar a eso y darle todo para que pueda lograr su objetivo", sueña su madre, en compañía del pequeño y con gran emoción.

Sin mayores tapujos, al momento de dialogar con este medio, Francisco Benjamín aseguró que "mi gran sueño es poder caminar aunque quiero contar que otros que tenía ya se me están cumpliendo. Se trata de poder ayudar a todas las personas que más necesitan".