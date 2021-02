Patio de juegos de 3 centros comerciales piden volver a trabajar: "somos 30 familias con necesidad"

lunes, 8 de febrero de 2021 14:30

Este miércoles los responsables de los patios de juegos de 3 centros comerciales de San Juan reclamarán a Salud Pública la habilitación para la apertura de los locales con el fin de volver a trabajar. Se trata de los locales de diversión infantil ubicados en Espacio San Juan, Paseo San Juan y Patio Alvear que están cerrados desde marzo del 2020.

Según indicaron desde el sector, se tienen "los protocolos aprobados, están autorizados pero no así la actividad". "Llevamos 11 meses sin trabajar, la pasamos mal, no pedimos otra cosa que no sea que nos dejen volver al trabajo. En otras partes del mundo están las actividades recreativas pero acá no sabemos por qué no nos habilitan", señaló en radio AM1020.

El empresario destacó que los empleados pudieron sostenerse gracias a que recibieron el ATP pero eso fue hasta diciembre y ya hoy no cuentan con éste y la preocupación va en ascenso por la falta de ingreso.

"Si bien la ayuda era poca, servía de algo. Pero queremos trabajar porque no queremos más ATP. El miércoles desde el Ministerio de Salud con Gobernación nos quedaron en responder si habilitan o no la actividad. Esperemos que el miércoles nos den la respuesta, pero con los compañeros nos vamos a reunir para reclamar por nuestro trabajo", agregó.

El empresario señaló que son 30 las familias que "tienen la necesidad de trabajar" y están pidiendo la apertura de la actividad.