Salvá sobre el paro de UTA: “Creemos que es exagerada e irracional la medida”

viernes, 5 de febrero de 2021 00:00

Ricardo Salvá, representante de ATAP, calificó el paro de actividades de la UTA que nuclea a los chóferes de colectivos como una medida exagerada e irracional. El representante de los empresarios del transporte de pasajeros en San Juan vinculó el accionar a una interna gremial y sostuvo que el gremio no tuvo voluntad de diálogo. La UTA a través de un comunicado informó que la medida se mantendrá hasta que los choferes tengan acreditados el total de sus haberes.

“Desde hace mucho tiempo y a pesar de haber atravesado la pandemia las empresas no se atrasaron un día en el pago de los salarios. Creemos que es exagerada e irracional la medida. Hemos estado reunidos con la ministra de Hacienda Marisa López y con la ministra de Gobierno Fabiola Aubone para encontrar una solución. Acá no está en juego la voluntad del Gobierno provincial, ni falta de voluntad de las empresas y no hay diferencias en el criterio del pago de los salarios. Estamos hablando de tiempo, de horas del pago de los salarios”, explicó Salvá.

Desde el sector empresario destacaron la poca voluntad de diálogo del gremio de los choferes de colectivo. “Llama la atención que antes de vencer el termino para el pago de los salarios ya la UTA estaba intimando para el pago. Además, la Subsecretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y sin embargó la UTA presentó una nota señalando que no acataba la medida. De parte del gremio no hay un poquito de voluntad. Me parece que esto obedece a una interna gremial donde nada tiene que ver el Gobierno Provincial ni las empresas. Esto pasa por otro lado por el punto de interés está centrado en otro lado”, manifestó el empresario en declaraciones a Estación Claridad.

Según trascendió el sueldo básico de un chófer de colectivo es de $63.051 y las empresas habrían depositado el 30% de los haberes. Desde el sector empresarial rechazan que existan deudas de meses anteriores y retroactivos impagos.