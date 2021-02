Era bebé con el terremoto del 77 y hoy levanta su casa con sus propias manos tras el último gran sismo

viernes, 5 de febrero de 2021 14:52

Tenía apenas un mes de vida cuando el 23 de noviembre de 1977, San Juan se estremeció con uno de los peores terremotos de su historia: el que tuvo como epicentro a Caucete. Hoy tiene 43 años años y le tocó enfrentar otro brutal sismo, esta vez de 6.4 de magnitud, que dejó su casa convertida en escombros.

Mario Javier Troncoso es padre de 4 chicos y vive con su familia en avenida Aberastain entre nueva y 15, en Pocito. Allí su casa de adobe quedó en el suelo después de que no pudiera soportar la violencia de la naturaleza. Aquel 18 de enero cambió su vida al 100% y pasó de tener un techo a perder casi todo. Solo una parte quedó en pie y el resto se vino abajo perdiendo muchos muebles y la mayoría de la ropa y comestibles que tenían.

"Estaba por acostarme. El niño más chiquito de 4 años estaba viendo televisión y mi otro hijo de 12 años al lado con mi señora. Los más grandes estaban afuera y cuando empezó todo, lo único que atiné a hacer es sacar mi señora para afuera, largarle el más chiquito a los brazos y sacar el otro niño afuera. Yo salí después cuando empezó a caerse todo" recordó con tristeza Mario a Diario La Provincia SJ.

Cuando se cayó parte de la casa, se perdió gran parte de lo que tenían en la cocina y los dormitorios. Si bien algunos familiares le dieron algunos muebles para ir pasando el momento, sabe que el camino que le toca recorrer será muy largo y difícil.

"El terremoto nos dejó en la calle. En ese momento pensaba en los niños y estábamos muy nerviosos porque se cayó la casa pero por suerte están bien todos. Y ahora la estoy peleando por todos lados. De a poco conseguimos materiales y vamos levantando nosotros la casa", agregó.

Mario recibió la ayuda del municipio con 5 bolsas de portland mientras que Desarrollo Humano le facilitó otras 3. Sin embargo no es suficiente para levantar su casa. Él es obrero rural y pidió al jefe que le adelantara algo de dinero para poder comprar ladrillones. Así fue como pudo adquirirlos y gracias a que le dio 35 días de licencia, ya empezó a levantar su casa con sus propias manos. Sin embargo necesita hierro y más materiales de construcción para poder hacer la vivienda con los cimientos como corresponde para que no se le caiga a futuro.

"Me pasó que quería que me mandaran maquinas para limpiar el lote donde vivo porque quedaron todos los escombros de la casa y llamé varias veces pero no me escucharon. Por suerte fui hasta una obra cercana y conseguí que un ingeniero me prestara una maquina y mandó una gente para que moviera los escombros", contó el hombre agradecido con la gentileza de aquella persona que se solidarizó con su situación.

Tanto él como sus tres hijos más grandes (de 12, 15 y 17) están trabajando para juntar dinero y poder levantar su casita pero necesitan de la ayuda de la sociedad. Además de elementos para la construcción apelaron a la solidaridad para quien pueda ayudar con ropa y alimentos.

Cualquier colaboración llamar al 264 - 5615956.