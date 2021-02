Comenzó el paro de colectivos en San Juan

viernes, 5 de febrero de 2021 00:47

Estaba la esperanza de que no se concretara. Sin embargo, no llegó el acuerdo entre las empresas de transporte y los choferes y finalmente este viernes comenzó con el paro de colectivos.

Cuando el reloj marcó las 00 horas, las unidades fueron guardadas en los galpones y los pasajeros que no pensaban que esto podía pasar quedaron esperando en las paradas de colectivos. La medida de fuerza es por tiempo indeterminado hasta tanto se pague lo adeudado a los trabajadores.

Sergio Barboza, secretario general adjunto de la UTA, señaló en la tarde del jueves que son 1.514 choferes los que no han cobrado el sueldo correspondiente al mes de enero y corresponden a la totalidad de las unidades de corta y media distancia.

"El paro lo vamos a hacer por tiempo indeterminado, hasta que se acrediten los sueldos", señaló a Diario La Provincia SJ.

Según informó el sindicalista, el diálogo con los empresarios no está cortado "pero ellos manifiestan que no tienen los recursos necesarios para hacer frente a los salarios". Esto es a raíz de que las empresas no han recibido los subsidios de Nación o serían insuficientes.