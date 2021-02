Lejos de ser un megaoutlet, comerciantes sanjuaninos apuestan a descuentos para salvar las ventas

miércoles, 3 de febrero de 2021 22:00

Muchos comercios del microcentro sanjuanino apostaron a comenzar febrero de una manera inusual, debido a las bajas continuas en las ventas después de la pandemia de coronavirus, en este 2021 los descuentos se volvieron aliados para tratar de recuperar "algo de las ventas".

Así lo aseguró a Diario La Provincia SJ, Hermes Rodríguez de la Cámara de Comercio de San Juan, quien señaló que los comerciantes se encuentran muy golpeados porque los ingresos que están percibiendo son "casi nulos". "Lo que están haciendo los comerciantes es por motus propia y muchos se han sumado a ese camino. No es un megaoutlet, eso se realiza a final de la temporada, no es el caso, acá se ven afectada la rentabilidad entonces deciden sumarse a los descuentos".

Las vidrieras de diferentes comercios reflejan descuentos y promociones de hasta el 50% en productos pertenecientes a diferentes rubros, lo que hace pensar a cualquiera que camine por las calles céntricas que se trata de un outlet de verano, pero no.

"Vendedores de zapatos me comentaban que los incrementos en esta época escolar son del 50%, pero no pueden aumentar más del 25% porque sino no venden nada, y aún así no están vendiendo. Es muy dura la situación", señaló.

Según el reporte emitido en las últimas horas, las ventas minoristas en el mes de enero de 2021 bajaron un 13,5%, comparadas con las del año 2020. Los artículos que lideraron las bajas fueron el calzado, indumentaria, artículos de librería y comestibles.