Un año de la muerte de las 2 nenas que fueron atropelladas en Pocito: "la vida no volvió a ser igual"

domingo, 28 de febrero de 2021 17:00

A un año de la tragedia, la esperanza de justicia es cada vez mayor, pero el dolor también. Así viven los días las familias de las pequeñas Ailén Páez y Julieta Farías, dos amigas de 11 años que el 28 de febrero de 2020 se dirigían a participar de un corso y un automovilista las atropelló y mató en Pocito.

Para la mamá de Ailén, Susana Méndez, la vida no volvió a ser igual, aprendió a seguir de la mano de sus otros hijos pero "con el dolor más grande que se puede sentir".

"El día lo pasaremos todos juntos en familia, para sostenernos en el dolor. Aquella noche yo estaba regando y las nenas querían ir al corso porque ya había comenzado, me mojé el pantalón y les dije que, como iba más gente del barrio, fueran con cuidado, que yo las alcanzaba. No pasó mucho tiempo hasta que el celular sonó diciendo que una nena había muerto y sentí un dolor muy fuerte en el pecho, yo sabía que era mi hija. Su sueño era ser oficial de Policía y estoy segura que lo habría logrado", contó Susana a Diario La Provincia SJ.

El ambiente del carnaval se mezcló con el de la tragedia ya que reveló la mujer, la música y los bombos confundieron el estruendo del choque. Si bien su casa se encontraba sólo a unos metros de calle Mendoza, entre 13 y 14, donde Sergio Eduardo Arenas a abordo de su vehículo atropelló a las niñas; para Susana llegar hasta el lugar fue una eternidad.

"Ailén estaba boca abajo, yo la vi y también me acuerdo del charco de sangre. Empecé a gritar que por favor llamaran a una ambulancia y un policía me dijo 'no señora, la nena murió'. Desde ese momento no me acuerdo mucho, después recuerdo estar despierta en el hospital y tirada en el piso. Le dije a una familia que había que hablar con Julieta, la amiga de Ailén que iba con ella y ahí me dijeron que también habría muerto", reveló sobre los momentos posteriores a la tragedia.

Julieta Farías, amiga de siempre de Ailén, también perdió la vida en el siniestro vial pero no en el mismo lugar que la otra niña sino 300 metros adelante, debido a que el conductor que la atropelló la llevó sobre el auto. Testigos dieron detalles desgarradores, "Juli" iba con vida ya que manoteaba y gritaba para zafarse de la situación, pero el Arenas no frenó y la niña también murió.

"A mi hija la lloro todos los días, ahora que van a empezar las clases pienso en comprarle las cosas para que vaya a la escuela y después me doy cuenta que ya no está. Todos me dicen que la deje ir pero no puedo, necesito a mi hija. Según nuestra defensa, esperamos que en marzo comience el juicio y para ese día lo único que queremos es que ese hombre pase toda la vida en la cárcel. Las atropelló, no las ayudó y nos arrancó la vida de ellas. A nuestras hijas no las podemos sacar de donde están, que el tampoco salga de la cárcel", finalizó con profundo dolor.