Los uniformes activaron la venta escolar en San Juan

Con reuniones de padres, virtuales y presenciales, que se realizaron entre los últimos jueves y viernes, el comercio sanjuanino se vio colmado de papás en busca de lo más urgente para el inicio de las clases presenciales. De todas maneras, aún se está lejos del nivel esperado por los empresarios.

“Aún son más las consultas que las compras, con lo que la aguja de las ventas no está cerca de los niveles que se habían alcanzado en temporadas anteriores. Sin embargo, el último momento ha movilizado a las familias”, destacó Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, a Diario La Provincia SJ.

Es que el microcentro capitalino y los centros comerciales departamentales y shoppings tuvieron gran afluencia entre viernes y sábado para buscar lo fundamental para esta primera semana. En ello, los uniformes llevaron la delantera. Algunos comercios del rubro, incluso, optaron por extender su horario de atención este sábado para poder recibir a sus clientes.

"Además de los uniformes oficiales y guardapolvos, se han buscado buscado las prendas alternativas que los colegios han permitido para que los chicos vayan a clases. Por otra parte, hubo movimiento en la venta de calzados, tanto zapatos como zapatillas", agregó.

Sin embargo, donde todavía no se logra el despegue esperado es en las librerías. "Pese a sus altos precios, de $5000 a $10.000, sí hubo venta de mochilas; sobre todo las que tienen motivos de personajes que los chicos eligen. Pero en el resto de los artículos, aún no se activa la demanda; en parte porque los colegios han sido cautos en pedir materiales específicos y los útiles que no se usaron o que quedaron del año anterior, son los que los papás colocarán en las mochilas", destacó.

Rodríguez expresó que los comerciantes del rubro aguardan que en las próximas semanas haya menos consultas y más ventas, al estar en plena marcha el ciclo escolar.