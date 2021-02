Emitieron un alerta meteorológica por tormentas en San Juan

sábado, 27 de febrero de 2021 10:41

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por tormentas en San Juan para este sábado. Se prevé que la temperatura máxima alcanzará los 36 grados durante la jornada de hoy.

El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, las cuales podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, caída de granizo y ráfagas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm. pudiendo ser superados en forma puntual.

Para el domingo el tiempo no presentará grandes variaciones. La temperatura mínima será de 22 grados y la temperatura máxima de 35 grados. Pronostican tormentas en gran parte del territorio de San Juan.

Recomendaciones

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o

piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.