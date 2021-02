Volvieron a inhabilitar los patios de juegos de los centros comerciales en San Juan

viernes, 26 de febrero de 2021 13:41

El 18 de marzo de 2020 los patios de juegos del Hiper Libertad (Crucijuegos), Patio Alvear (Neverland) y Espacio San Juan Shopping (Playland) cerraron sus puertas por tiempo indeterminado por el avance de la pandemia del coronavirus. Casi un año después, el 18 de febrero, pudieron volver a la actividad, y así trabajar, pero duró sólo una semana. Este jueves en la noche, Salud Pública inhabilitó estos lugares para trabajar y por este motivo tuvieron que volver a bajar las persianas y la incertidumbre los volvió a encerrar.

"Noche nos visitó gente de Salud Pública y nos pidió que cerráramos porque no teníamos el decreto por escrito que habilitaba la actividad", comenzó contando Mario Montiveros a Diario La Provincia SJ.

Montiveros está a cargo de Crucijuegos y no sabe qué pasó en el camino para que todo tuviera que volver marcha atrás. "Hoy fuimos al Centro Cívico, a Salud Pública y nos dijeron que no nos podían dar el decreto. La semana pasada cuando nos autorizaron a abrir nos dijeron que estaba todo 'ok' y ahora nos dijeron que teníamos que cerrar, que teníamos que esperar", agregó.

La incertidumbre los desborda y no saben qué pudo pasar en el camino. Cuando arrancaron la semana pasada, lo hicieron con todos los protocolos que tenían aprobado y las medidas de higiene y seguridad para garantizar la salud de los niños y sus padres. Sin embargo la inhabilitación se dio generando gran sorpresa.

"Hubo felicidad por parte de los compañeros cuando volvimos a trabajar para tener un sueldo completo. Hoy llegamos y no pudimos abrir, fue decepcionante. Nos vamos a abocar a los medios de comunicación para difundir el pedido, por parte legal no podemos hacer nada, está todo hecho", finalizó.