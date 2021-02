Feria de uniformes, la idea de una sanjuanina que revolucionó a los padres y sus bolsillos

sábado, 20 de febrero de 2021 22:19

Con la vuelta a clases de forma presencial, los papás ya están pensando en la inversión en útiles, libros y por supuesto en uniformes y guardapolvos. La realidad que manifestaron algunos padres es que los niños crecen en un pestañeo y lo que les compraron el año pasado, ya les quedó chico para este 2021.

Por ello, una mamá de Rawson, Daniela Villaverde pensó junto a una amiga en cómo poder darle una segunda vida a aquellos uniformes que quedaron prácticamente sin uso. "Surgió conversando con algunas mamás del colegio. Nos quedaron los uniformes nuevos del año pasado. Algunas empezaron a publicarlo en el grupo de mamás y se me prendió la lamparita", contó la organizadora a Diario La Provincia SJ.

Se trata del primer año que se lleva adelante por lo que por lo pronto la realizarán en su propia casa. "A la feria la hago junto a una amiga, en el garage de mi casa. Estamos recibiendo la ropa con la condición de que estén en perfecto estado, limpios, que no estén rotos, planchados, que los zapatos no estén deformados", explicó la coordinadora.

La feria va a ser el próximo viernes 26 de febrero, de 16.00 a 20.30 horas, en el Barrio Cuesta del Viento, Manzana A casa 1. Pero ya están recibiendo la ropa para etiquetarla y subirla a las redes sociales, y tenés tiempo de acercarla hasta el jueves 25. Quien quiera llevar alguna prenda, se puede contactar con Daniela al 2644396260.

"La idea es que nos dejen la ropa en consignación y nosotras nos dejaremos un porcentaje de la venta. El sábado podrán buscar el dinero o la ropa que no se vendió, además de venir a comprar el viernes lo que necesiten. No solo recibimos uniformes sino también guardapolvos, ropa de invierno, camperas, conjuntos completos de buzo, zapatillas, mochilas, zapatos, uniforme de gala, camisas, polleras, corbatines, etc".

En menos de 24 horas de lanzada la convocatoria, recibió llamados de distintos puntos de la provincia. "Me dio mucha risa porque pensé que se engancharían las chicas del colegio de mis hijos y algunas amigas, pero me han llegado uniformes de Chimbas, Caucete, Rawson, Capital. Les pido a los papis que cuando vengan, respeten el distanciamiento y el uso del barbijo. Vamos a ir haciendo pasar de a dos y les pido que vengan con tiempo", sentenció Daniela.