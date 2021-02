Nueva convocatoria para aspirantes al Servicio Penitenciario: todo lo que hay que saber para inscribirse

martes, 2 de febrero de 2021 13:41

La Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público y la Escuela de Seguridad de la Universidad Católica de Cuyo abrieron las preinscripciones para sus carreras de Tecnicatura y Diplomatura en Seguridad Penitenciaria, con nuevos requisitos.

Hasta el 10 de febrero del corriente año, los aspirantes deben consignar sus datos personales en el formulario de inscripción correspondiente que se encuentra en el sitio web de la Universidad Católica de Cuyo, al que se puede acceder a través de este enlace. https://intra.uccuyo.edu.ar/preinscweb/seguridad2020.php

Planilla modelo de inscripción

Requisito:

Ser argentino, nativo o por opción (sin diferencia de provincia)

Cartilla sanitaria completa emitida por American Advisor (predio EMICAR SA)

Constancia de finalización de Educación Secundaria (sin mínimo de promedio).

Tatuajes: Se aceptan tatuajes visibles en extremidades inferiores (piernas), no excluyentes

Declaración jurada de domicilio

Antecedentes: planilla prontuarial

1 (una) foto tipo carnet

Edad

Diplomatura en Seguridad Penitenciaria: hasta 24 años

Tecnicatura en Seguridad Penitenciaria: hasta 23 años

Altura

Diplomatura y Tecnicatura en Seguridad Penitenciaria: un mínimo de 1,65 m para ambos sexos.

Para los aspirantes que al 31 de diciembre de 2020 cumplía con los nuevos requisitos

Pidieron presentarse a cumplimentar la inscripción definitiva a partir del 01/02/21 y hasta el 13/02/21, lunes a viernes en horario de mañana de 8hs a 12hs, y de tarde de 16hs a 20hs personalmente y con vestimenta adecuada (no concurrir en ojotas, shorts, musculosa etc.) y formal en la Dirección de Instrucción y Formación Policial D6 ( ex Escuela de Policía) Av Benavidez s/n Chimbas de acuerdo al siguiente cronograma.

CRONOGRAMA:

LUNES DNI TERMINADOS EN 0 Y 1

MARTES DNI TERMINADOS EN 2 Y 3

MIÉRCOLES DNI TERMINADOS EN 4 Y 5

JUEVES DNI TERMINADOS EN 6 Y 7

VIERNES DNI TERMINADOS EN 8 Y 9