Infectóloga sanjuanina pidió extremar los cuidados ante la posible llegada de una nueva cepa

martes, 2 de febrero de 2021 16:37

La doctora Beatriz Salanitro, infectóloga y exdirectora del Hospital Guillermo Rawson habló sobre los estudios de los síntomas de coronavirus que se extienden aún cuando ya el virus no sale en los exámenes. Por otra parte, pidió a los sanjuaninos que extremen los cuidados, todavía más que el año pasado.

"Tenemos consultas de pacientes que ya tuvieron covid hace un mes y que están epidemiológicamente de alta porque ya cumplieron el periodo de contagiosidad y sin embargo persisten cuadros de decaimiento o falta de aire. Son todas manifestaciones que en algunos casos los interpretamos como consecuencia del coronavirus, más o menos en un 10%. No es que todos los pacientes lo vayan a tener. Se está estudiando", explicó la médica en diálogo con Canal 4.

La doctora recalcó la importancia de que quienes hayan sido sintomáticos se sometan a estudios. "Después de una afección por Covid, cuando ha sido sintomático, el paciente debe tener un examen cardiológico, una radiografía de tórax también y si es necesario una tomografía. Toda persona que ha tenido Covid y sigue con malestar es importante que haga la consulta, no es algo que se correlacione con la edad".

Por otra parte, recalcó la necesidad de vacunarse. "Por supuesto que este año, esté la vacuna que esté, hay que ponérsela con confianza. Ahora tenemos que esperar a que llegue el impacto de la disminución de casos por la vacuna que va a tardar. Mientras tanto, hay que extremar los cuidados".

Finalmente, Salanitro resaltó que es importante no descuidarse para evitar que cuando llegue una nueva cepa, no se expanda. "Aunque nos parezca mentira, o de ciencia ficción, hay que cuidarse más que el año pasado con respecto a barbijos y todo esto por estas cepas nuevas. Todavía, aparentemente, no circulan en el país, pero cuando lo hagan ya va a ser tarde", sentenció.