Asegura que vió OVNIS y publicó un video grabado en Pocito

martes, 2 de febrero de 2021 11:48

Una joven publicó un video en su cuenta de facebook y generó gran revuelo. Se trata de un material que fue grabado en Pocito y que ella también habría alcanzado a ver en Rivadavia, donde vive.

Sole Torassa difundió el video en su cuenta de facebook donde recibió decenas de comentarios y consultas. Según explicó, el material lo filmó la tía de su marido en Pocito y las imágenes son "increíbleas".

"Yo publique y sabía que no van a creer d los ovnis. Hay que creerle existen", escribió en un comentario y luego agregó: "la semana pasada estaba en la pileta y vi los ovnis. Le avise a mi familia y no me creían, hasta la tía de mi marido los vio. Eran ovnis, hasta que me creyeron".

La joven contó que las luces se movían con mucha velocidad.