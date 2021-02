Lo operaron de un tumor en la cara y asegura que tras el terremoto "vive en el paraíso"

jueves, 18 de febrero de 2021 14:32

Jorge Raul Rodriguez tiene 55 años y pese a que pasó un mes del terremoto del 18 de enero pasado, aún sigue en shock. No recuerda cómo fue que salió de su casa y hay un tramo de lo que ocurrió que no recuerda. Sin embargo sí siente que desde ese día su vida cambió 100%.

El hombre es soltero y vive con su hermano, que también es soltero en El Abanico, Pocito. Ese día del fuerte sismo de 6.4 de magnitud se encontraban viendo televisión en las camas y preparándose para dormir. Sin embargo el movimiento los sorprendió y lo que vino después fue mucha desesperación.

"Hemos tenido suerte, un Dios a parte que no hayan habido víctimas. Tenemos que agradecer a Masterchef porque todos estábamos mirándolo porque si hubiera sido a las 3 o 4 de la madrugada hubiera sido una catástrofe", destacó a Diario La Provincia SJ.

Jorge recuerda "vagamente" lo que ocurrió esa noche cuando el reloj marcó las 23:46 horas. "Estábamos acostados con mi hermano, porque nos acostamos temprano. Era un solo piezón con mi cama y la de él. Cuando empezó el movimiento, lo que ví es que mi hermano salió para el lado de la cocina y empecé a ver que cayó tierra del techo y se cimbraba todo. Mi hermano quiso salir a la cocina y se cayó el aparador y la heladera y se trabó la puerta. No se por dónde salimos, no sé. Fue un segundo pero para nosotros una eternidad", destacó confesando que aún está "shockeado".

En la memoria del hombre tiene la imagen de su hermano queriendo salir y la polvareda. Luego destaca que "si se caía uno de los palos del techo en la cabeza" los mataba. Sin embargo tuvieron un "Dios a parte" y pudieron refugiarse en medio de la oscuridad en un lugar seguro. No recuerda qué pasaba alrededor de él, con otros vecinos, solo que pudo refugiarse hasta que la luz natural los iluminó.

Cuando el sol los iluminó pudieron ver que la casa quedó destruida y ya no había posibilidad de habitar. Los especialistas indicaron que debía derrumbarse y por eso sólo pudieron sacar sus cosas 3 días después, previo a que las máquinas dejaran todo convertido en escombros.

Pero hoy da su experiencia desde otro lado, desde la felicidad de tener un techo seguro de la mano de una casa prefabricada de pino otorgada por el gobierno de Misiones. Él fue el primer beneficiario de la provincia en recibir esta vivienda y fue gracias a que sus vecinos lo eligieron para que la obtenga.

El hombre es paciente oncológico, hace unos años le descubrieron un carcinoma en su rostro que se lo pudieron extirpar hace un año. Luego le surgió otro quiste que está latente debajo del ojo y que está en pleno tratamiento. Por eso, la gente de la zona prefirió que él tenga su casita para vivir post terremoto.

"Estoy en tratamiento. Fue un tumor en la cara y quedó otro. Estoy en tratamiento, hice quimio, radioterapia y la semana pasada una tomografía. Hasta ahora voy bien", relató y luego agregó: "desde que nací vivo acá. Todos nacimos acá en lo que era este rancho. Somos humildes pero trabajadores. Antes del terremoto tenía una huerta orgánica que fue mi terapia. No hizo falta ir a un psicólogo cuando me enteré de la enfermedad. Me hice la huerta y me hace muy bien a la cabeza. Eso se lo voy vendiendo a los vecinos".

Hoy Jorge asegura que está "en el paraíso". Es que al fondo de donde estaba la casa de adobe y luego levantaron la prefabricada, tiene un gran árbol que es donde pasaba gran parte del día con su hermano y madre cuando ella estaba viva, tomando mate. Ese lugar fue el que se convirtió en el refugio de los hermanos tras el terremoto de enero pasado.

"Digo que vivo en el paraíso porque todos los días me siento debajo del paraíso. Ahí tomábamos mate con mi mamá y ahora lo adaptamos con naylon que nos dio la municipalidad", destacó mirando la nueva casa que tiene y destacando: "esto para mi es un sueño".

"Tenemos una casa nueva y jamás pensé tener una casa así. Esto lo veía en las películas, es preciosa, muy bonita. Le digo a los vecinos que el Abanico va a cambiar su fisonomía, les digo que se va a parecer a Villa La Angostura", finalizó.