Locales gastronómicos, clausurados por falta de habilitaciones: un dueño hizo su descargo

Este fin de semana se llevaron adelante clausuras de locales gastronómicos por parte de personal de Leyes Especiales, de la Policía de San Juan, por falta de habilitaciones y transgresiones a las medidas sanitarias establecidas por el Comité COVID. Se trató de un bar y dos restó, uno dedicado anteriormente a la realización de eventos en Rivadavia y otro, dedicado a la actividad gastronómica en Pocito.

De acuerdo a lo detallado por fuentes policiales a Diario La Provincia SJ, se labraron actas de infracción a "Tierras Negras" por incumplimiento al Protocolo y Reglamento Provincial COVID-19 (distanciamiento social entre mesa y mesa y entre comensales) y se les informó que infringían Art. 98º, 99º y 162, inciso L de la Ley 941-R. Interviene el Primer Juzgado de Faltas.

En tanto, Finca La Cabaña, donde se desarrollaba un show artístico, fue sancionada por incumplimiento de distanciamiento social entre mesa y mesa, distanciamiento entre comensales, con aglomeración de personas sentadas. Acerca de habilitaciones para ejercer actividad comercial, se les informó que infringían Art. 98º y 162, inciso L de la Ley 941-R. Interviene el Juzgado de Paz de Pocito.

Acerca de Glam Bar (Tomar Algo), se registró incumplimiento al Protocolo y Reglamento Provincial COVID-19 (distanciamiento social entre mesa y mesa y entre comensales); se detectó a 40 personas bailando sin barbijo, licencia por Expendio de bebidas alcohólicas vencida. Habrían infringido los Arts. 98º, 99º, 142º y 162, inciso L de la Ley 941-R y Art. 10º de la Ley 639-A. Interviene el Juzgado de Paz de Sarmiento.

El descargo

Renzo Rodríguez propietario de "Tierras Negras" hizo un descargo en las redes sociales del restó y el video también fue compartido en WhatsApp. "Recibimos una de las tantas inspecciones que tenemos los fines de semana. Personal de Leyes Especiales nos clausuró el negocio por falta de documentación y distanciamiento. Falta de documentación que no era porque tenemos habilitación de Bomberos, Salud Pública, Municipalidad y podemos hacer expendio de bebidas alcohólicas", destacó.

"En el momento que me piden la carpeta, me dicen que me faltaba el certificado de habitabilidad que estaba vencido. Pero ya pedimos el nuevo porque el anterior se habían vencido en el mes de enero. Lo habíamos pedido, estaba en trámite y tenemos el número de expediente que nos entrega el Ministerio de Producción. A nadie le importa... ¿cómo puede ser que a nadie le importe que si una persona dice: "no, acá no se cumple"? "Le digo: "señora, saque fotos. Fíjese, vaya y mire". La oficial Moreno me dice: "yo no voy a medir". Pero sí me puede clausurar por decir que no cumplo con el distanciamiento. Es irrisorio, no podemos trabajar así. Nos vamos a fundir", expresó Rodríguez ofuscado, que en el video se lo ve junto a su socio Leonardo Sansone.

"Somos 40 o 50 los que trabajamos, entre los del sonido, la decoración, los que arman el escenario, los de la cocina, los mozos, mantenimiento, las bandas y los artistas se quedan sin trabajar", cerró su mensaje.