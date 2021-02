Con 70% de demanda promedio, el turismo rural en San Juan quiere diferenciar tarifas

lunes, 15 de febrero de 2021 22:28

El turismo rural de San Juan tuvo un buen despegue esta temporada gracias al fortalecimiento del mercado interno, en contraposición a quienes decidieron viajar fuera de la provincia. Esta misma situación potenció los alquileres de quinchos con pileta y casas quinta de particulares y que, por tanto, no son establecimientos registrados y manejaron sus propias tarifas.

Desde la Cámara de Turismo de San Juan, Daniel Paroli destacó a Diario La Provincia SJ que "lo consideramos así, como una circunstancia especial en un año especial. Y por eso, es necesario que los sanjuaninos sepan diferenciar entre los establecimientos autorizados y quienes han dispuesto sus instalaciones particulares de manera ocasional".

En ese sentido, resaltó que las tarifas que se manejan en turismo rural "van de 900 a 2000 por persona para las cabañas. Esto depende de los servicios y la calidad que se ofrece y que hace que las familias o los grupos de amigos tengan una mayor variedad de elección. Además, tienen que verificar que se cumple con la denominación de Establecimiento Seguro, de acuerdo al protocolo COVID y el Ministerio de Turismo y Cultura".

En eso hizo hincapié el también prestador de servicios rurales, "funcionamos de acuerdo a la capacidad de alojamiento que nos han autorizado. Nuestras instalaciones son verificadas para evitar que los turistas estén expuestos a riesgos como electrocución o falta de agua, por ejemplo. En cambio, los quinchos y casas quintas no tienen garantías. La cantidad de personas que ingresan o permanecen no es controlada; puede alquilarse para una fiesta y el dueño puede saberlo o no y además, en cuanto a valores, se han ofrecido en redes sociales propiedades por $15.000 a $25.000 por día. Y hay quienes lo han pagado".

Paroli destacó que, desde diciembre a febrero, ha tenido un promedio estimado (no definitivo) del 70% de ocupación y que insistirán en diferenciar a quienes "llevan una vida dedicándose a esta actividad y quienes lo han visto sólo como una oportunidad de facturar una buena suma de dinero".

Los alquileres más buscados se ubican en Zonda, Médano de Oro, Pedernal, Albardón, Pocito y los departamentos alejados, tradicionales en este tipo de turismo.