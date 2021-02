Reportero al volante: Armando, el taxista que es “caza” noticias en San Juan

sábado, 13 de febrero de 2021 00:00

Armando Garces o “el cazador de noticias” como se define, nació en Uruguay en 1977 pero es un sanjuanino más. En estas tierras está desde enero del 2007 y la conoce como la palma de su mano.

Luego de visitar por casualidad la provincia en 1991 se enamoró de Barreal y en 2007 volvió para buscar trabajo de chofer relacionado con la minería. Y aunque tiene toda una vida detrás del volante, cada vez que la situación lo requiere, el hombre baja de su taxi para oficiar de reportero, una labor que ejerce con pasión.

Después el material que capta con su celular lo comparte vía celular a todos sus “periodistas contactos” sin importar el medio que sea: radio, gráfica, televisión o web. Es un periodista apasionado en la calle, aunque su labor sea tachero.

“Yo no creo que pueda enseñarle nada a los periodistas”, expresó con humildad y continuó: “lo hago porque me gusta y para darle una mano al periodista porque no está en todas y yo recorro de punta a punta San Juan”. Y es que, debido a su profesión como taxista, Armando constantemente presencia siniestros y hechos de otra naturaleza que son de mucho interés para los medios.

“Me voy a Mendoza, a Jáchal, a Rodeo y todo lo que pueda ver y mandar lo hago. Muchas cosas que les llegan a ustedes son por medio de nosotros y otra gente. Todo el tiempo pasan cosas”, expresó el taxista.

Y aunque el reporte de accidentes viales es lo más habitual, la primera experiencia de este chofer como periodista no fue precisamente sobre un siniestro. “Venía trabajando en taxi como todos los días, vi un camioncito con conos y la camioneta de la federal y estacioné en un costado”, recordó y prosiguió: “le pregunto por el oficial a cargo y le digo que yo paso fotos y audios a los medios, y me hizo esperar a que termine el operativo. Resulta que incautaron droga en un camioncito que se trasladaba al norte de la provincia con bolsitas de cocaína. Me temblaba la mano porque no sabía si me iban a dar bola o me iban a correr”.

A medida que avanza la entrevista, las anécdotas e historias se le vienen a la cabeza y se multiplican. Así también recuerda que vio cosas impresionantes mientras hacia su trabajo como taxista. “La otra vez venia de Mendoza con un viaje y me encuentro con un accidente con dos pasajeros, el auto estaba envuelto en un eucalipto”, contó confesando que apuró el paso para dejar a los pasajeros en destino y volver al lugar del hecho. “Los únicos que estaban eran los policías. Ya se había ido la ambulancia, lo más sorprendente fue que el policía me dijo ahí estaba el chofer, había salido por sus propios medios del auto, yo pensé que esas personas se habían muerto”, expresó aliviado.

Desde siempre Armando tiene una pasión por las noticias, día tras día recorre los diarios y las pagines de internet de los medios digitales. Para él las noticias son una parte importante de su cotidianidad.

“Vi que algunos mandaban fotos y averigüé los números y empecé a mandar fotos de accidentes, de peleas y todo lo que se veía en la calle. Hoy en día tengo el contaco de más de 20 medios entre diarios, radiales y televisivos de San Juan a los que mando información”. Además, confiesa que tiene un interés muy particular por una sección en especial. “Lo que más leo es la parte policial, pero si tengo que reportar otra cosa lo hago, si veo a un político haciendo algo que no tiene que hacer le saco la foto”, aseguró con tenacidad.

Este amante de los buenos asados y de mate amargo trabajó doce años para una metalúrgica subcontratada por la minería. Así es que arriba de un camión muchas veces fue testigo de accidentes. “En la mina manejaba camiones comunes y también se veían choques frontales y camiones volcados. Nunca se me pasó por la cabeza sacar una foto y mandarla a los medios, pero a base de eso dije voy a empezar a filmar y a sacar fotos y mandar a los medios”, expuso sobre el origen de su necesidad de contar.

Y aunque en algún momento pensó en estudiar periodismo, hoy se encuentra muy abocado en conseguir un auto más para comenzar con una pequeña flota de taxis en la provincia. “Se me ocurrió en algún momento hacer un curso de periodismo, pero se necesita tiempo para eso”, aseguró y finalizó: “soy un tipo laburante-laburante y no más que eso. Siempre trato de explicar con las palabras que yo sé y definir lo que yo sé, pero me gusta lo que hago”.