Ana Paula Anzor, la embajadora del Sol que triunfa en Carlos Paz y brilla en un clip musical

sábado, 13 de febrero de 2021 00:00

El verano es más que exitoso para Ana Paula Anzor, la embajadora segunda del Sol que apostó por decirle sí al espectáculo "América Show" en Carlos Paz y ahora disfruta de los aciertos.

Tras ganar el premio "Carlos de Oro", Ana Paula no sólo disfruta del reconocimiento del público sino que se la puede ver en el nuevo videoclip de Marcelo Iripino, que es parte del show en la localidad cordobesa, llamado "El Balcón". El tema tiene la colaboración de Facundo Toro y entre los bailarines también está Ernesto "Tito" Díaz, novio de la joven sanjuanina.

"Estamos participando como bailarines, agradecidos de que confíen en nosotros para ser parte", destacó Ana Paula en sus redes sociales. Pero esta no es la única sorpresa, ya que el pintor puntano Mario Lange pintó un mural del elenco y la joven sanjuanina quedó plasmada en una colorida figura que pudo firmar.

"América Show" es la nueva apuesta de reconocido productor, director y ganador del Carlos de Oro, Ángel Carabajal, que se va presenta en el espacio Mónaco en Carlos Paz, provincia de Córdoba.

La joven supo que a su novio Ernesto lo habían convocado para ser parte de espectáculos de Carabajal pero no había podido por otros compromisos. Pero en pandemia, el llamado volvió a llegar. "No hay festivales; se ha cancelado toda actividad para los bailarines y aceptó. Él les propone que me llamen. Me hacen un casting a través de videos, bailando algunas de las danzas que serán parte del show. Al día siguiente de enviar los videos, nos dijeron que estábamos los dos adentro", contó entusiasmada a Diario La Provincia SJ.

Tras esa confirmación, Ana Paula gestionó sus permisos en su trabajo y las autorizaciones del Ministerio de Turismo y Cultura para poder cumplir con esta propuesta que la llevará a una de las capitales de los espectáculos en el verano. "Ernesto vive en Córdoba capital ya que pertenece al Ballet Municipal de Córdoba. Allí nos instalaremos y nos trasladaremos a Carlos Paz".

La joven bailarina cuenta con el apoyo incondicional de su familia para cumplir este sueño. "Con mi novio estamos agradecidos porque somos unos privilegiados de tener trabajo. La mayoría de los bailarines no ha tenido actividad en el año. Es un panorama difícil", señaló.

Sobre "América Show" destacó que es "una propuesta presencial con danzas folclóricas latinoamericanas. El espectáculo se plantea como una cena show y el elenco se integra por parejas de baile y figuras como Marcelo Iripino, Maxi Diorio, Fernando Bertona, Adabel Guerrero y Celeste Muriega. Todo con la dirección de Ángel Carabajal. Como experiencia nueva, sabemos que será enriquecedora y aprenderemos un montón de quienes tienen una carrera sólida".