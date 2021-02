Asoma una estrategia para ampliar la oferta de alquileres en San Juan

jueves, 11 de febrero de 2021 20:50

El mercado inmobiliario sanjuanino presenta un escenario complejo ya que muchos propietarios que trabajan con los agentes del sector decidieron retirar sus viviendas para alquilar. En ello, aseguran, tiene que ver la nueva ley de alquileres que rige a nivel nacional.

Sin embargo, se va percibiendo cierto movimiento. "Se ha retirado un importante porcentaje de casas de la oferta de alquiler. Hoy por hoy, de 10 pedidos para alquilar una casa, sólo tengo 2 o 3 ofertas. Los valores son elevados también, sobre todo en Capital, Rivadavia y Santa Lucía, donde una vivienda familiar puede tener un costo mensual de $30.000", destacó el secretario de la Cámara de la Construcción e Inmobiliaria de San Juan, Mauricio Turell a Diario La Provincia SJ.

Acerca de qué sucede con las casas que se ponen a la venta, un sector de dueños "hace esa operación para invertir en la compra de departamentos para alquilar o decide, si la construcción de la casa se lo permite, reformarla para dividirla en dos o tres departamentos y volverán al mercado de alquileres".

Otros prefieren tener sus viviendas cerradas o ir arreglándolas para el momento en que apuesten por alquilarlas otra vez o aparezca un comprador. "Esto se veía venir y se ha agudizado. Por más que existe el diálogo, los propietarios sienten que pierden dinero al alquilar. Del lado del inquilino, hay valores impagables en relación a lo que se cobra de sueldo. Eso lo sabemos y reconocemos y no vemos, a corto plazo, una solución clara a esto", marcó.

Mientras que rige la extensión de decreto que permite congelar los alquileres y que los inquilinos paguen las actualizaciones desde marzo, si no hay renovación del decreto, Turell señaló que en las inmobiliarias "se busca pactar que el pago de los montos de actualización se haga en no más de 6 cuotas pero los inquilinos que han tenido una buena conducta de pago, optaron por no atenerse a ese decreto ya que significa más dinero para abonar después y la economía inflacionaria juega en contra".