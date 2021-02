Post-terremoto: investigador detalló los principales errores en la construcción sanjuanina

lunes, 1 de febrero de 2021 17:46

En relación al daño producido por el último sismo en San Juan a tantas viviendas y si podía evitarse, el arquitecto, docente e investigador, Mariano Matar, considera que "sí era y es evitable, siguiendo las recomendaciones de estudios y experiencias realizadas, así como entendiendo las construcciones de carácter histórico como un aprendizaje de las construcciones que persisten luego de tantos eventos sísmicos".

Para Matar, la sismo-resistencia en cualquier tipo de edificación está pensada para que soporte el evento y no se derrumbe la construcción, eso no implica que la misma no vaya a presentar daños, esto depende de la magnitud del sismo. "Pero particularmente en la construcción con tierra, lo que hemos podido observar hasta el momento es que las construcciones dañadas y derrumbadas han presentado falencias constructivas importantes", advirtió el profesional.

Obras sin controles

Respecto a si se respetan las normas antisísmicas a la hora de construir en la provincia, Matar dijo que "en San Juan hay mucha obra subrepticia, es decir que no ha pasado por Planeamiento que es el órgano de control. No todas esas obras no declaradas están necesariamente mal construidas, pero si se comenten muchos errores en la construcción tradicional, como utilizar las paredes medianeras para soportar estructuras nuevas, o no dimensionar el peso de techos o construcciones en doble planta, o construir sobre los pozos negros".

Según explicó el arquitecto, "particularmente, la construcción con tierra es a-legal, es decir no está ni promovida ni prohibida, simplemente no se lo considera un material para la construcción dentro de la normativa. San Juan contó con normativas y manuales de recomendación para la construcción con tierra que luego se vetaron".

Materiales inseguros

En relación a si el adobe es un material inseguro o se construye mal, Matar advirtió que ningún material es inseguro por sí mismo, lo que establece el riesgo es la mala composición de los materiales y las falencias en las técnicas constructivas.

"Hoy por hoy al adobe se lo desestima porque no cumple con los parámetros a los cuales llegan los ensayos en hormigón y ladrillo cocido, pero esa no puede ser la base para desestimarlo sino que se requieren estudios y ensayos permanentes. Y sobre eso nos vienen ensenando mucho los peruanos, por ejemplo, desde la Universidad Pontificia".

Para el arquitecto, se pueden construir viviendas sustentables y sismo-resistentes al mismo tiempo en San Juan. Sólo hay que saber con qué materiales, conocimientos y asesoramiento disponemos y realizar los estudios necesarios para tener una vivienda o edificio seguro y confortable. Principalmente, "los beneficios son ambientales, la disminución de gasto energético es considerable, un 10 por ciento por diseño bio-climático y, si agregamos la tierra como aislación térmica, se logra un 20 por ciento menos consumo energético".

Técnicas de construcción

Respecto a las técnicas de construcción con tierra más conocidas en la provincia, casi todo el patrimonio arquitectónico provincial y nacional está construido en tierra, en San Juan los máximos exponentes son la Casa natal de Sarmiento, los molinos y casonas de Jáchal y la Capilla de Achango. Los sistemas más conocidos son el adobe, quincha y tapia.

Aunque también hubo avances importantes. "En tierra se han reformulado los sistemas tradicionales, construimos con quincha mejorada y reforzada. En adobe, con nuevos los parámetros de seguridad, se puede edificar y reforzar lo ya construido. En tapia con la incorporación de tecnología se hace el trabajo más liviano. También el superadobe, el cob y las cúpulas geodésicas aparecieron en el escenario hace algunos años para mostrar nuevas posibilidades constructivas".

Costos

Según Matar, se disminuye el costo de las construcciones en un 10 y 15 por ciento, así como también pueden ser más caras que las convencionales de ladrillo y cemento. "Esto varía según la tecnología incorporada y el detalle en terminaciones, como toda construcción", destacó el arquitecto.

Fuente: Prensa UNSJ.