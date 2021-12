A dos años del femicidio de Celeste Luna, organizan una marcha para pedir por el juicio

martes, 7 de diciembre de 2021 21:20

El próximo 15 de diciembre se cumplen dos años del femicidio de Celeste Luna, la joven que murió en Villa Hipódromo, por un disparo que provino del arma reglamentaria de su novio, el policía Matías Mallea, quien se encuentra detenido en el Servicio Penitenciario Provincial.

Si bien en octubre la Cámara en lo Penal y Correccional notificó respecto del sorteo de la Sala en donde se llevará a cabo el juicio, hasta el momento no han notificado de una fecha específica, y la familia de la joven teme porque el policía recupere la libertad ya que tampoco se dictó prórroga de la prisión preventiva.

"Hemos decidido hacer una marcha con concentración en Plaza 25 de Mayo, el próximo jueves 9 de diciembre a las 9:30 horas de la mañana, y de ahí vamos a salir en concentración hasta la puerta del Juzgado. Ya vienen los dos años de que mi hija no está y no tenemos respuesta de la Justicia", expresó el padre de Celeste, Vicente Luna, a Diario La Provincia SJ.

El hombre reveló que semanas atrás mantuvo una reunión con el Presidente de la Corte de Justicia, el Dr. Daniel Olivares Yapur y agregó que no desea quedarse con sólo con la conversación que ambos tuvieron. "Me dijo que me quedara tranquilo, que se había interiorizado de la causa", dijo. "Lo comenté con mi señora y decidimos hacer todo lo posible para ver si podemos tener una respuesta el jueves".

En esta oportunidad, la Asociación Amas de Casa, acompañará la marcha de los padres de Celeste. "Nos lleva a hacer esto la angustia que estamos pasando", sostuvo el hombre, con gran dolor.

La caratula que pesa contra Matías Mallea es por el delito de Homicidio doblemente agravado por el vínculo y por femicidio. El joven, que formaba parte de la Fuerza de Seguridad, adujo que el disparo se produjo cuando la chica manipuló el arma. "La familia de Celeste está con toda la expectativa de empezar el debate y lo que pretenden es que se haga justicia, desde la parte querellante vamos a tratar de lograr que se mantenga la calificación que tiene y que se le aplique la pena mayor", señaló a este medio una de las abogadas querellantes de la familia Luna, Sandra Leveque.