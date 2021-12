"No queremos más muertes", en memoria de Cata, víctimas de mala práxis irán al Centro Cívico

lunes, 6 de diciembre de 2021 14:08

Justicia. Ésa es la palabra que por estas horas repite la familia de Catalina Valdez, la pequeña de 4 años que murió el pasado 8 de septiembre, después de sufrir un siniestro vial y ser dada de alta en el hospital Rawson, pese a que tenía una hemorragia interna. Para ello su familia está convocando a todos los que quieran acompañarlos hasta el Centro Cívico para que los casos de mala praxis no queden impunes.

"Ya ha pasado 3 meses de su partida y se va llevando como uno puede. La idea es hacer una concentración en el Centro Cívico, para sumar a la mayor cantidad de gente de diferentes casos de mala práxis. Han habido muchos casos que salieron después de lo de Cata", expresó el papá de la nena, Eduardo Valdez a Diario La Provincia SJ.

El padre de la nena buscará no sólo justicia por su hija sino se sumará al reclamo de familiares de otros casos de mala praxis que se han dado en el último tiempo. Con banderas de todos los que murieron buscarán "justicia y que los responsables paguen por lo que hicieron".

"Entiendo que los médicos están todos los días en riesgo de los seres humanos pero en el caso de mi hija, no hay dudas que hubo mala práxis porque a mi hija no la atendieron, a Cata la dejaron tirada en una camilla y no le hicieron nada. Ése es el problema. No hay duda que hubo negligencia y mala práxis. La dejaron tirada literalmente en una camilla. No hay motivo para buscar excusas", expresó el papá.

Este martes se cumplen 3 meses de la partida y los padres de la menor invitan a todos a sumarse porque "la idea es hacer escuchar los casos" y "que se animen a denunciar".

"Si no se denuncia esto no termina más. No podemos como ciudadanos seguir soportando esto. Los sueldos de los empleados públicos lo pagamos todos nosotros y no podemos soportar esto. Que la gente denuncie porque es la única forma de terminar con esto, son seres humanos los que están matando o dejando morir", finalizó subrayando: "nosotros los familiares vamos a pasar un fin de año que nadie lo va a imaginar mientras ellas van a brindar con su familia e hijos".

La convocatoria es este martes a las 12 horas en el Centro Cívico.