"Tengo 17 años y estoy diagnosticada con ansiedad y depresión", alumnos sanjuaninos hablaron sobre salud mental

La adolescencia es una etapa difícil de por sí, llena de muchos cambios y crecimiento abrupto y si a eso le agregamos una pandemia que obligó al aislamiento social, lógicamente hay un gran impacto en la salud mental. Un estudio de la Organización Mundial de la Salud advirtió que para el 2050 la depresión será una de las principales enfermedades en todas las sociedades.

Teniendo en cuenta estos conceptos, un grupo de profesores de distintas áreas crearon el proyecto "Mirar las señales de lo invisible". Se trató de un encuentro para dialogar entre ellos y con especialistas sobre la salud mental, con el apoyo del Ministerio de Educación y el de Salud.

"Es un proyecto interdisciplinario que desarrollaron durante más de cuatro meses los estudiantes de 6° año, de escuelas secundarias de San Juan, acompañados por sus profesores de Literatura, Filosofía y lengua Inglesa. Consiste en la producción escrita de biografías y relatos, orientada por medio de simples preguntas, las cuales permiten la introspección y dar a luz parte del inmenso y fecundo mundo interior de las y los pibes", contó a Diario La Provincia SJ el profesor y coordinador de la actividad, Federico Cánovas.

El impacto de darle voz a los jóvenes

De esta actividad participaron alumnos de sexto año del Colegio Enrique Mosconi,

Carlos Pellegrini y Carlos M. Moyano. "La posibilidad de mirarse, de preguntarse por sus emociones, ideas y sueños, le permite, en este caso a los jóvenes, afrontar la realidad interior, con sus dolores, miedos y esperanzas. Poder asumirla, darle voz y compartirla, en caso de considerarse necesario. De lo contrario el riesgo posible, es que emerjan en una proporción y en un momento inadecuado", agregó el docente.

Como cierre, los chicos tuvieron una jornada especial en el Centro Cultural Conte Grand en donde compartieron sus experiencias y escucharon atentos las charlas, sobre todo la del Programa Provincial de Prevención de Suicidio, dictada por la Lic. Ana Zimerman y Melina Antequeda.

"La intención del proyecto es, desde el lugar que ocupa en la comunidad la escuela, generar en forma de red, un impacto positivo en la sociedad. Brindar a los estudiantes de escuela secundaria la posibilidad de que indaguen en sus emociones, se expresen e identifiquen sus vivencias para que no queden ocultas y puedan expresarse en un marco cuidado", sentenció el profesor quien también tuvo el apoyo de la cartera educativa a través de Evangelina Canto, Gimena Galeote y Gustavo Zúñiga.

Conmovedores testimonios

"Los alumnos participantes contaron sus experiencias frente a la depresión, el suicidio, la angustia que genera la falta de sentido en la vida, las problemáticas que afrontan los jóvenes hoy al buscar incorporarse en un mundo en donde las diversas opciones y ofertas, que se presentan, no son igualmente válidas y positivas. Seguidamente compartieron fragmentos de biografías con mensajes esperanzadores que ellos mismos elaboraron durante el presente ciclo lectivo", adelantó Cánovas.

A continuación, algunos de los testimonios de los chicos de quienes se reserva su identidad:



“… tengo una realidad un poco dura, diagnosticada con ansiedad generalizada y depresión, con tan solo 17 años… todas las mañanas pido tener fuerza para el día que comienza. Tengo días grises pero también veo a mi familia que me apoya y me ama y una sonrisa se me escapa. La vida es hermosa, llena de personas que hacen que sea así. Todos tenemos un propósito que cumplir, estamos acá como guerreros para ser feliz y luchar por esos días difíciles. Aunque mi alma está un poco triste que va a volver a salir el sol, mi personalidad y sonrisa no cambian porque se que la vida me va a sanar con tiempo y paciencia”.