El desafío de los pasajeros en la Red Tulum

sábado, 4 de diciembre de 2021 12:15

“Aún no logre ubicarme”, “el chofer me ayudo”, “tengo la aplicación, pero no mucho no la entiendo” o “las estaciones están lindas”. Estas fueron algunas de las frases de los pasajeros que se escucharon con la puesta en funcionamiento de la Red Tulum, el nuevo sistema de transporte público de pasajeros en San Juan y que representa un cambio para toda la comunidad que utiliza las líneas de colectivos.

Claudia Quiroga, vecina de Rivadavia, explicó que con el antiguo sistema para viajar de Rivadavia hasta Rawson solo utilizaba una línea de colectivos, mientras que ahora debe utilizar dos. “Sigo buscando una línea para llegar a mi casa. Tengo la aplicación, pero no hay destino donde marque las paradas. Me mareó un poco”, dijo. La pasajera destacó la infraestructura de las estaciones de trasbordo. Está todo muy bonito, pero quiero llegar a casa”, expresó a Diario la Provincia SJ.

Por su parte, Melisa Robledo, comentó que llegó desde San Martín y que su destino era Rawson. “Llevo una hora dando vueltas y aún no logre ubicarme. Tengo la aplicación, pero no la entiendo. Para mi es una preocupación y me pongo en lugar de las personas adultas que no entienden cómo manejarse con la tecnología”, relató.

Mientras Gloria Cornejo resaltó la predisposición de los choferes de las empresas para evacuar las dudas de los pasajeros y expresó que aún no tenía la aplicación en su teléfono de la Red Tulum.