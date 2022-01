Comunidad Huarpe expresó su repudio sobre una investigación genética sobre sus ancestros

viernes, 31 de diciembre de 2021 18:11

El comunicado

Kuxman Puxcum, desde el territorio de Puyuta nos pronunciamos ante la reciente repercusión en los medios de comunicación en la Provincia de San Juan de una nota originalmente publicada por la periodista Valeria Román del Diario Infobae, titulada: “Descubren los orígenes de momias de San Juan a partir del ADN humano en los piojos”. En relación a ello, la Comunidad del Territorio del Kuyum expresa su enfático repudio a la mencionada nota periodística, y al estudio genético al que refiere, realizado por Alejandra Perotti, Henk R. Braing y Catalina Teresa Michieli (entre otros autores) .

"Denunciamos el trato indigno de los cuerpos de nuestras ancestras y ancestros warpes, y la vulneración de nuestros derechos indígenas reconocidos en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional Argentina, como también la falta de Consulta, Libre, Previa, Informada y Consentida (Convenio 169 de la OIT y Declaración de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas) para la realización de dichos estudios genéticos. Estos representan la destrucción de partes de estos cuerpos humanos antiguos, y además sirven para sostener interpretaciones contrarias a las reclamaciones de las Comunidades Warpes actuales sobre los cuerpos de nuestras ancestras y ancestros", precisa el comunicado.



"Dicho estudio publicado en el Journal Molecular Biology and Evolution, de Oxford Academic, con fecha 28 de diciembre 2021, a primera instancia, se presenta como un descubrimiento científico que persigue demostrar el potencial de las vainas de liendres antiguas (Pediculus Linnaeus), y cuyo objetivo es la conservación y recuperación de ADN humano en células huésped atrapadas dentro del cemento que adhiere los piojos y liendres en el cabello de los cuerpos de nuestras ancestras y ancestros warpes. Estos últimos son referidos en este estudio como “antiguas momias argentinas” de entre 1.500 a 2.000 años de antigüedad, o peor aún, como fragmentos objetos de muestra científica: SJArg-1-Nit, SJArg-2-Nit, SJArg-3-PetrousSJ-Arg-4-Nit, procedentes de Calingasta y asignadas como “cultura Ansilta” (en la jerga arqueológica histórico cultural)"



Según investigaciones publicadas por Mariano Gambier en 1977, durante la última dictadura cívico militar, de las grutas de Morrillos en Calingasta exhumó “doce cuerpos”, de los cuales “ocho corresponden a adultos y niños”, y “cuatro a párvulos”. Diez de estos cuerpos fueron recuperados de la Gruta I de Los Morrillos y dos cuerpos de la Gruta 2 de Río Fiero (Gambier, 1977) . Cuatro de estos cuerpos fueron utilizados para este estudio de ADN realizado por Alejandra Perotti, Henk R. Braing, y Catalina Teresa Michieli y compañía. En el artículo lxs investigadores arriban a conclusiones poco fundadas en el estudio propiamente realizado y sostienen que:



“En los últimos análisis genéticos utilizando poblaciones de tiempo actual de la misma región de este estudio, Calingasta (San Juan, Argentina), Luisi et al. (2020) mostró la mayor afinidad genética con las personas en la costa pacífica del centro de Chile. Los sanjuaninos actuales no están relacionados con los huarpes originales, estos son de una ascendencia muy reciente, la que se remonta a dos o tres generaciones solamente. En general, los nativos más remotos de las poblaciones de Argentina están sub-representadas en los estudios genéticos, ya que estos pueblos indígenas estaban extintos hasta el siglo XX. A principios del siglo XIX, todos los huarpes nativos de San Juan fueron 'deportados' a Chile, por la necesidad de mano de obra indígena en Santiago de Chile (Michieli 1983). Luisi y colaboradores (2020) han demostrado que la falta de muestras antiguas de CWA, específicamente de la provincia de San Juan, impiden la resolución del origen de sus pueblos indígenas. Las tres momias antiguas de Calingasta analizadas en este estudio demuestra, por primera vez, que los pueblos originarios de San Juan, Calingasta, procedían de la Amazonía aproximadamente 2.000 años AP - SJArg-2-Nit, y se relacionan con muestras antiguas de la Patagonia aproximadamente 1.500-1.000 años BP - SJArg-1-Tooth. Por lo tanto, el ADN atrapado en el cemento nit de SJArg-2-Nit ayudó a descifrar una pieza del rompecabezas de las antiguas migraciones precolombinas dentro de América del Sur, de un impresionante movimiento entre 5.000 y 6.500 km”. (Traducción al español nuestra, en Perotti et all, 2021: Ancient human genomes and environmental DNA from the cement attaching 2,000 year-old head lice lice nits, p.17-18).



Estos argumentos fueron sistemáticamente esgrimidos por Teresa Michieli en diversas oportunidades. Son de público conocimiento sus opiniones detractoras a las demandas warpes realizadas en la Provincia de San Juan, y en los expedientes obrantes en el Consejo Superior de la UNSJ (Expediente Reconstruido por la Defensoría del Pueblo de la Nación 01-2246-D). Por su parte, el mencionado estudio publicado también considera a los cuerpos humanos estudiados como “huarpes originales”, distinguiéndolos, al parecer, de los “huarpes no originales” contemporáneos. Consideramos que estas distinciones no sólo son ofensivas hacia el Pueblo Warpe, sino que además desconocen los recaudos legales y éticos que regulan, al menos en Argentina, las investigaciones científicas.



La mayoría de la prensa escrita que se hizo eco de la novedad de este estudio genético no reparó en los dichos vertidos en el mismo, siendo que estos lesionan nuestros derechos reconocidos y garantizados en nuestro país, como es el respecto a la identidad étnico cultural por adscripción. Contraviniendo ese piso básico de reconocimientos de derechos humanos en Argentina, este estudio realizado por Perotti y compañía, pone en cuestión nuestras identidades y la filiación genealógica que nos une en un territorio ancestral, desde donde propiciamos la reconstrucción político cultural y espiritual de nuestro pueblo diezmado por las prácticas genocidas de la colonia española y del Estado nacional argentino hasta entrado en el siglo XX. La reclamación de estos cuerpos y su regreso al territorio ancestral significa un acto cosmopolítico desde donde refundamos nuestro pasado y presente más allá, y más acá, de la voluntad de quienes detentaron por mucho tiempo el control autoral de la Historia oficial construida por las disciplinas científicas (arqueologías, antropologías e historiográficas, etc.) serviles a los proyectos de exterminio de nuestros pueblos.



Y aunque si bien consideramos que la aplicación del estudio sobre piojos y liendres para conservación y recuperación de ADN humano puede ser un estudio de importante aplicación, fuera y dentro de la arqueología, de este artículo publicado no se desprende ninguna prueba concreta que les permita afirmar a estxs investigadores la no filiación genética ni cultural de las poblaciones contemporáneas con estos cuerpos estudiados, y otros también en poder del mencionado museo de la UNSJ. La mención que hacen del estudio realizado por Pedro Luisi, y compañía, fueron realizados con una muestra muy reducida de población procedente de Calingasta, y no es representativa de la amplia población warpe antigua, ni contemporánea. Sin embargo en el artículo de Perotti, Braing, Michieli y compañía, asumen una interpretación que se ajusta convenientemente a la teoría de extinción warpe hacia el siglo XVIII propuesta por Teresa Michieli en su tesis de 1983 .



Por otra parte, la conclusión del origen amazónico del ADN mitocondrial de algunos de los cuerpos warpes procedentes de Calingasta, refleja un dato de alta movilidad ancestral de nuestrxs antepasadas y antepasados en un tiempo de larga duración humana. Pero no puede tomarse tampoco como un elemento para sustanciar las teorías ya propuestas por Mariano Gambier sobre el “origen exótico” de las poblaciones indígenas antiguas en los territorios del Kuyum, hecho que intentó alterizar a nuestrxs ancestrxs y abuelxs en el “territorio estatal sanjuanino” desde hace mucho tiempo.



También deseamos denunciar que estas muestras estudiadas a través de esta metodología extractiva científica de laboratorio que cosifica los cuerpos humanos de nuestras ancestras y ancestros warpes, no solo incluyeron la extracción y destrucción de piojos y liendres para estos análisis, sino también implicaron la extracción y destrucción de cabello humano, dientes y restos de hueso. Estas partes de cuerpos humanos fueron donadas para tal estudio por el Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo “Prof. Mariano Gambier”, dependiente de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan, donde están alojados nuestras ancestras y ancestros desde mediados de la década de 1970, fecha en que fueron exhumados por medio de excavaciones arqueológicas a cargo del Profesor Mariano Gambier. En el estudio publicado por Perotti y compañía se tomaron muestras de cabello en ocho restos humanos de América del Sur, incluyendo muestras humanas de cuerpxs warpes procedentes de Calingasta (San Juan), una muestra de tejido con pelo humano procedente de Atacama ofrecida por el Museo Chileno de Arte Precolombino (Santiago de Chile), y una cabeza reducida procedente de la Amazonia ecuatoriana.



Según se informa en la mencionada revista de Oxford Academic, esta donación de material genético (léase partes de cuerpos humanos muertos, y sus piojos y liendres) efectuada desde San Juan fue establecida en un convenio de colaboración entre la Dra. Catalina Teresa Michieli (ex Directora del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo “Prof. Mariano Gambier”, UNSJ) y Dra. M. Alejandra Perotti. Mientras que los permisos para traslados (tránsitos y transferencia) fuera del país fueron otorgados el 5 de octubre de 2017 por el Ministerio de Turismo y Cultura, Dirección de Patrimonio Cultural y Natural, y por la Secretaría de Ambiente y desarrollo Sustentable, Subsecretaria de Conservación y Áreas Protegidas, Dirección de Áreas Protegidas del Gobierno de la Provincia de San Juan.



Dichos convenios y permisos se realizaron sin tener en cuenta los recaudos legales y éticos que rigen en la Argentina, y a nivel internacional, para el tratamiento de cuerpos humanos de Pueblos Indígenas, entre cuyas normas se considera específicamente la legislación nacional acerca del tratamiento, exhibición y permisos a estudios sobre cuerpos humanos indígenas, ya despatrimonializados por el Ejecutivo Nacional desde el año 2001 a través de la Ley Nacional 25.517 y reglamentada a través del Decreto 701 del año 2010. Esta última norma nacional es de carácter obligatorio en el ámbito de las Universidades Nacionales argentinas, y no ha sido considerada en este estudio.



Por la misma fecha en que se otorgaban estos permisos para trasladar muestras genéticas de nuestras ancestras y ancestros hacia el exterior del país, el 4 de octubre de 2017, el Defensor del Pueblo de la Nación emitía la Resolución Nº 106/17 con la “Recomendación a la Universidad Nacional de San Juan para que proceda a la restitución inmediata de los restos mortales que se encuentran en el Museo Arqueológico Mariano Gambier, correspondientes a los antepasados de la Comunidad Huarpe del Territorio de Cuyum", considerando que dicha institución está obligada a acatar las leyes de orden nacional vigentes en el país. Este hecho subraya la contravención de la medida de traslado de muestras humanas para análisis genéticos sin la consulta ni el consentimiento del Pueblo Warpe, ni de la Comunidad Warpe del Territorio del Kuyum reclamante en el ámbito de la Universidad Nacional de San Juan mediante el Oficio N°01-7750/2011 (Expediente Reconstruido por la Defensoría del Pueblo de la Nación 01-2246-D, en el ámbito del Consejo Superior de la UNSJ). Vale recordar aquí, como lo menciona dicha Resolución Nº106/17 del Defensor del Pueblo de la Nación que:



“UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN respondió, en diciembre del año 2016, que el Consejo Superior resolvió: “a) Ratificar la adhesión a la lucha de los Pueblos Indígenas por la defensa de su identidad y sus derechos; b) Propender a la perspectiva de atender los reclamos de no exhibición pública de restos humanos; c) Que es espíritu de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN cumplir con las normas legales y ejecutar los procedimientos en los casos de pedidos de restitución de restos humanos aborígenes a las Comunidades de pertenencia que los reclamen; d) Adjuntar todas las actuaciones, requerir a la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes dependiente de esta Casa de Altos Estudios, que indique en qué carácter posee “restos mortales indígenas”; e) Una vez cumplido el ítem d) realizar gestiones ante las autoridades de Gobierno de la Provincia de San Juan, a los fines de buscar una solución conjunta al respecto”.



Igualmente creemos imperioso recordar a las investigadoras del IIAM “Profesor Mariano Gambier” que, desde agosto de 2019, rige en la Universidad Nacional de San Juan la Ordenanza del Consejo Superior 010/2019, por el cual se creó el Consejo Asesor Indígena como órgano de asesoramiento de las máximas autoridades de esta Alta de Casos Estudios, y donde se reconoció que:



“Que la creación del CONSEJO ASESOR INDÍGENA de la UNIVERSIDAD NACIONAL surge de la praxis intercultural, es decir, del dialogo y atención a las demandas de las comunidades indígenas en san juan. en este caso nace de la propia demanda planteada por la COMUNIDAD WARPE DEL TERRITORIO DEL CUYUM, quien iniciara oportunamente el Oficio N° 01-7750/2011 solicitando, entre otras cosas, que la UNSJ ofreciera mecanismos que aseguraran la participación de comunidades indígenas en las decisiones en temas, que según el propio criterio de estas, les incumben. Todo lo cual demuestra un trabajo intercultural que enmarca el espíritu de creación de este nuevo instrumento de participación y decisión indígena en el ámbito de la UNSJ”.



Por último, también repudiamos el uso ofensivo de fotografías de los cadáveres de nuestras ancestras y ancestros utilizados para estos estudios inconsultos, y su mención cosificante como “momias”, tanto en el propio articulo (ver anexos del artículo científico publicado en Journal Molecular Biology and Evolution ), como en la nota periodística publicada por Infobae.com y que circula viralmente en medios de prensa local en la provincia de San Juan, como en redes sociales. Exigimos un trato digno para nuestras ancestras y ancestros, cautivos de la academia y la ciencia.



Instamos al Ministerio de Turismo y Cultura a rever las relaciones de afinidad ideológica y familiares con las ex autoridades del Instituto de Investigaciones y Museo “Prof. Mariano Gambier” y responder a los expedientes presentados ante su despacho (el último, remitido desde el propio Rectorado de la UNSJ, Expte. 1200-00064-F. del 15 de octubre de 2021). Cabe aclarar que, al respecto de la posición negativa de las autoridades del IIAM y de las autoridades del Ministerio de Cultura y Turismo de San Juan frente a las restituciones de los cuerpos de nuestras ancestras y ancestros, la Asesoría Letrada de la Universidad Nacional de San Juan fue categórica al afirmar que no existe una incompatibilidad de leyes provinciales y nacionales, y que estamos hablando de cuerpos humanos y no de objetos de orden público (Expte. 01-2246-D, CS UNSJ). En el mismo sentido, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), órgano de aplicación de la Ley Nacional Nº 25517 sobre restituciones de cuerpos humanos a Comunidades Indígenas, emitió su opinión al respecto avalando la pertinencia del reclamo, y desde el año 2011 estamos esperando que se nos responda habilitándonos, a estos fines, el Inventario del IIAM “Prof. Mariano Gambier”, documentación que nos ha sido negada sistemáticamente por diferentes vías y mecanismos de elusión. El IIAM “Prof. Mariano Gambier” jamás contestó a sus autoridades del Consejo Superior, órgano máximo de decisión de la institución a la que pertenece, cuales eran los estudios que se le estaban realizando a los cuerpos.



Por todo lo dicho solicitamos enfáticamente a la autoridades de la Universidad Nacional de San Jun asegurar un tratamiento digno del cuerpo de nuestros ancestras y acestros, y tomar con responsabilidad la información que se publicita producida por los trabajos científico-académicos en esta institución y de otras instituciones nacionales y extranjeras, haciendo cumplir, de este modo, los acuerdos establecidos en sendas ordenanzas emitidas en los últimos años (Resolución N° 54/17 –CS/ Resolución N° 74/17 –CS/ Ordenanza 010/2019-CS, entre otras resoluciones, actas y dictámenes de los últimos diez años).



La dignidad de los cuerpos de nuestras ancestras y ancestros, cuidados hasta nuestros días por los dones de nuestro territorio, se restaurará definitivamente cuando vuelvan al descanso que merecen, sin más ultrajes especulaciones y aprovechamientos. No hay más lugar para la ciencia colonial, la cual, ahora con los argumentos genéticos, pretende seguir violando el derecho fundamental al descanso eterno", indica el comunicado.