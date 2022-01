Cicatrices: son sanjuaninos y superaron los límites que les puso la vida

viernes, 31 de diciembre de 2021 18:15

Todos tienen cicatrices. Algunos son visibles y otras muy ocultas en el interior. Para que estas existan, la persona atravesó un profundo dolor que no se olvida al recordar esa huella. Una cicatriz es un parche de piel permanente que crece cuando el cuerpo se cura sobre algo que sangró.

En este 2021 que termina hoy, hubo un terremoto que sacudió a San Juan, pero también la pandemia generó más de mil muertes y hubo hechos que "entristecieron a los sanjuaninos" como fue la muerte del Wey Zapata que sacudió a todos. En este contexto, Diario La Provincia SJ entrevistó a 3 sanjuaninos durante el 2021 que superaron duros momentos y que desde el dolor que les provocó alguna herida, y por ende dejó su cicatriz, miraron este año con ojos de esperanza.

Tras el terremoto, volver a empezar

Sin dudas el terremoto del 18 de enero pasado, que tuvo una magnitud de 6.4, marcó la vida de muchos sanjuaninos. Hay personas que lo vivieron como un momento de mucho miedo por el movimiento en sí pero hay otros que perdieron todo... todo.

Jorge Raúl Rodríguez, a sus 55 años, tuvo que volver a empezar tras el terremoto. Su vida venía marcada por la lucha contra el cáncer y en su rostro están las cicatrices de esa lucha que aún no termina y que llevó a extirparle un quiste en el rostro. El hombre es oriundo de la localidad de El Abanico, en Pocito, y desde esa experiencia dolorosa de haber transitado el cáncer miró el terremoto con ojos de superación.

Ese día del terremoto, Jorge recordó que ya se había acostado con su hermano en el enorme "piezón" que compartían. "Cuando empezó el movimiento, lo que ví es que mi hermano salió para el lado de la cocina y empecé a ver que cayó tierra del techo y se cimbraba todo. Mi hermano quiso salir a la cocina y se cayó el aparador y la heladera y se trabó la puerta. No se por dónde salimos, no sé. Fue un segundo pero para nosotros una eternidad", recordó el hombre.

Luego fueron momentos de polvo, tinieblas y oscuridad. Es que se cortó la luz en todo el barrio y sólo se escuchaban lamentos en los alrededores de los vecinos. Cuando el sol los iluminó pudo ver con claridad lo que había pasado. Era grave pero estaban vivos y a su memoria se vino rápidamente su lucha contra el cáncer... y la preocupación de esa cicatriz que aún faltaba por cerrar en su rostro.

El hombre es paciente oncológico, hace unos años le descubrieron un carcinoma en su cara que se lo pudieron extirpar. Luego le surgió otro quiste que estaba latente debajo del ojo y que estaba en pleno tratamiento. Por eso, cuando el Gobierno de San Juan pensó en donar una casa prefabricada cedida por Misiones, los vecinos no dudaron en pedir que fuera una para él. "Desde que nací vivo acá. Todos nacimos acá en lo que era este rancho. Somos humildes pero trabajadores. Antes del terremoto tenía una huerta orgánica que fue mi terapia. No hizo falta ir a un psicólogo cuando me enteré de la enfermedad. Me hice la huerta y me hace muy bien a la cabeza".

Hoy Jorge asegura que está "en el paraíso". Es que al fondo de donde estaba la casa de adobe y luego levantaron la prefabricada, tiene un gran árbol que muchas veces fue su "lugar en el mundo". "Digo que vivo en el paraíso porque todos los días me siento debajo del paraíso. Recuerdo que ahí tomaba mate con mi mamá y ahora lo adaptamos con naylon que nos dio la municipalidad", destacó mirando la nueva casa que tiene y destacando: "esto para mi es un sueño, esto lo veía en las películas, es preciosa, muy bonita".

La vacunación, para enfrentar el Covid-19

En el 2021, el coronavirus vino a sacudir más que nunca a todos los sanjuaninos. Fue un año atravesado por los contagios y las muertes por la enfermedad. En sólo este año, hubo 836 fallecido por la enfermedad que se sumaron a los 335 del 2020, muchos de ellos personas de la tercera edad. En este camino, la principal solución para combatir la enfermedad fue la vacunación. El 24 de febrero pasado, se inició el proceso para los mayores de 70 años de edad y entre las primeras que llegaron para vacunarse, pese al intenso calor, se encontró Norma Romera.

Ella tiene 72 años de edad y se ubicó segunda en la fila. La sonrisa la mantuvo enorme en todo momento y cada tanto la mano la posaba en su pecho. Allí, debajo de su blusa, una enorme cicatriz asomaba, y cada vez que la tocaba cerraba los ojos.

"Vacunarme es salvar un riesgo para mi y todos los demás que están alrededor", confesó antes de contar que fue operada 2 veces del corazón, de una válvula aorta. "Si me tiene que dar covid-19, me va a dar, pero no va a ser por mi descuido. Si me da es porque le está dando a la mayoría. Pero yo me cuido", aseguró la anciana que es madre de 5 hijos y abuela de 14 nietos.

Su vida estuvo dedicada a pleno siempre a la educación. Ella comenzó el camino de la docencia a los 17 años como maestra, luego se recibió de profesora de matemática y física, profesión que ejerció durante 30 años. Fue directora fundadora del colegio Andacollo y supervisora del Ministerio de Educación. Luego se convirtió en representante legal del Instituto Sagrado Corazón, en Capital. Durante la pandemia siguió trabajando dentro de todas las limitaciones que impuso la cuarentena.

"Amo la docencia. Mi esposo me decía 'no seas docente conmigo'. Pienso seguir trabajando hasta el final, mis últimos días van a ser como docente porque es una vocación", finalizó destacando que no le tuvo miedo al coronavirus pero sí respeto. La vida le puso 2 desafíos y precisamente estuvieron en el corazón, que pese a todo siguió latiendo.

Salir adelante como el Wey Zapata

Hay hechos que marcan pero también personas y el Wey Zapta fue uno. El joven corredor murió en marzo pasado y dejó una profunda huella en la sociedad. Belén Molina lo admiraba e incluso su sueño era conocerlo para hablar con él, para compartir la misma experiencia de vida.

Cuando tenía 20 años, Belén volvió a nacer después de chocar en moto y quedar grave. La joven era cadete de plicía y las cicatrices le recuerdan que está viva, y ése fue el mayor deseo de su familia. "Nunca uno se imagina que puede tener un accidente, que pueda pasar esto. Desperté a los 3 meses en el hospital, estaba en coma y no sabía nada de mi vida, no sabía si me había pasado algo, si estaba en el hospital o dónde. Amanecí sensible, lloraba por todo. Veía a mi mamá y era como que veía a Dios", recordó la joven con los ojos brillantes.

Ese día que sus ojos se abrieron comenzó un nuevo camino. Sintió que algo le faltaba y su mamá tuvo la responsabilidad de decirle que una parte de ella ya no estaba. Hoy la joven mira para atrás y piensa por todo lo que pasó desde ese día. Tuvo que aprender a caminar, comer y hasta bañarse pero siempre lo hizo impulsada por la alegría de vivir.

"Cómo será tan grande Dios, le doy gracias todos los días porque él me sacó adelante. Me superé en muchas cosas, en mi casa. Pensé que quedaría toda la vida inútil y mi familia me hacía que las cosas las hiciera sola para que me independizara. Así fuí progresando hasta que hoy hago las cosas sola", señaló.

Las vueltas de la vida hicieron que casi justo un año después del accidente que sufrió Belen, el Wey Zapata pasara por la misma situación. El joven amante del motocross, cuya edad era casi la misma que la joven, perdió su brazo en un siniestro vial el 16 de noviembre pasado. Desde aquel entonces, ella quiso conocerlo pero la desgracia le quitó esa posibilidad.

"Me dio una tristeza enorme porque tenía casi mi misma edad. Siento que el Wey aceptó muy rápido la pérdida del brazo y yo todavía no lo acepto. Esto me va a llevar años aceptarlo. Por eso me hubiera encantado conocerlo porque los dos vivimos lo mismo. Incluso lo escuché muchas veces y era muy linda la forma como pensaba", expresó Belén quien subrayó: "Él me daba motivación para seguir".