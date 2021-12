Perdió en la calle su vestido de egresada y lo busca intensamente: "significa muchísimo sacrificio"

viernes, 3 de diciembre de 2021 12:02

El domingo es el tan ansiado baile de egresados de la Promo 2021 de la escuela San Martín. Aldana Albarracín forma parte de la promoción y venía transitando los días previos con mucha ansiedad y alegría. Ya está todo listo para el último gran festejo con sus compañeros y para ese día había elegido un hermoso vestido.

Sin embargo, las vueltas del destino le jugaron una mala pasada. Es que después de pagar 17.500 pesos en un local del centro, fue a tomar el colectivo con su mamá, su hermana y su sobrina pero en la espera perdió el bolso.

"Me senté en el boulevard de avenida Rioja y Laprida. Cuando vino el colectivo, me descuidé y la bolsa quedó ahí. Cuando me di cuenta hablé con todos los colectiveros. Haciendo memoria creo que ahí lo dejé. Mi hermana volvió en el auto pero ya no estaba en el asiento", lamentó la joven a Diario La Provincia SJ.

Aldana confesó que el vestido es fruto del trabajo de sus padres en un momento que atraviesan que no es muy bueno. Es que a ella le descubrieron artritis y todos los meses debe aplicarse una medicación que cuesta 10 mil pesos y es un gasto que impacta en el bolsillo de la familia.

"Significa muchísimo sacrificio por parte de mi papá. Hace poco me descubrieron artritis, una enfermedad en los huesos. Estoy medicada, todos los meses gasto 10 mil pesos en medicación porque me pongo una vacuna también para poder caminar. Es muchísimo sacrificio por parte de mi familia", lamentó la joven cuyo padre trabaja en un cervecería y su mamá es ama de casa.

A partir de esto que le pasó, todos sus compañeros se pusieron en campaña a contrarreloj para encontrar el vestido. "Comparten la publicación por todos lados, se han portado muy bien. Conozco chicas influencer que me están ayudando con sorteos", contó.

Como el baile de egresado es el domingo, y la demanda de vestidos es intensa en el comercio, decidió volver al local Negra Catinga para ver otro vestido. Allí le dieron un importante descuento con la atención del local en otro y si bien no es el de sus "sueños", le permitirá salir adelante en esta fecha tan especial del baile de egresados.

Para colaborar llamar al 264-5544594