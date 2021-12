"La ilusión mueve los corazones": necesitan madrinas y padrinos de Navidad para niños de Angaco

viernes, 3 de diciembre de 2021 13:50

"Cuando se entregan los regalos son impagables sus caras". Con esas palabras, Débora Bustos confesó el sentimiento que genera ver la alegría en los chicos del comedor Niño Jesús recibiendo su regalo de Navidad. Quien se los manda son esas personas consideradas madrinas o padrinos con los que se genera un vínculo muy especial impulsado por el espíritu navideño.

"Somos 4 amigas que vamos al comedor desde hace varios años. Yo empecé hace 8 años y ahora buscamos padrino para los 120 chicos que están en ese comedor. Ellos escriben una cartita pidiendo a Papa Noel lo que quieren, muchas veces piden cosas muy básicas, porque son muy humildes, y luego les llega el regalo del padrino o madrina", contó Victoria Derito a Diario La Provincia SJ.

Ella fue la que dio el puntapié inicial tras vivir una linda experiencia para un Día del Niño y con los años se sumaron sus amigas pensando ya en las fiestas navideñas: Debora Bustos, Laura Pazel, Verónica Baso, Maibe. Juntas buscan a los padrinos para que tengan un acercamiento cuando puedan.

"Cuando me contó la idea, me sumé y cuando fui me enamoré de lo que viví", destacó Débora que fue la primera amiga que se sumó sin dudarlo a esta iniciativa. Ya hace 5 años que las 4 se movilizan por esta causa solidaria y los resultados son altamente gratificantes.

Para concretar esta iniciativa cuentan con el apoyo del comedor que colabora en el proceso de incentivar a los menores a escribir las cartas y luego los padres que dan el apoyo para que sus hijos obtengan una alegría para estas fiestas. "Es un comedor que tiene las puertas abiertas para todo los que quieran ayudar", aseguró Victoria.

Débora contó que el camino de escribir una carta es muy especial y parte de lo que a ella le generó esa iniciativa para Papá Noel cuando era niña. "Nos arriesgamos a que los chicos hicieran la carta. Yo tuve una infancia muy linda. Dejaba la carta en el árbol y a mi me llegaba el regalo. Esa ilusión es muy linda", reconoció..

Entre las anécdotas que están presentes en su recuerdo está la de un nene del comedor que escribió una carta pidiendo un camión y lo acompañó con un dibujo en el que salía el camión parecido al que traslada animales. "Ya eso es distinto, cuando se expresan a través del dibujo. Las cosas que hacen en la carta son hermosas y ya podes imaginar al niño a través de esas palabras o dibujos. Recuerdo que otro nos mandó que quería dinosaurios y se imaginaba cómo eran. Las cartas con dibujos nos permite saber realmente qué es lo que quieren", agregó Débora.

Los niños escriben las cartas con lo que sueñan de regalo para las fiestas pero para que se concrete se necesitan padrinos y madrinas que se sumen. Para eso las 4 amigas lanzaron una convocatoria a todos los sanjuaninos que se quieran sumar y de esa forma generar alegría en las infancias.

Los 120 menores son de todas las edades y la mayoría varones. Los que quieran colaborar llamar al 264-6621033 o 264-4512293.

"Esto significa darle sentido a la vida a través de las ocupaciones. Básicamente es ver el sentido de los chicos, de la ilusión de niños y de muchos grandes en estas fiestas. Hay muchos adultos que no tienen relación con Navidad pero no por la religión y esta ilusión los mueve un montón. Se ve cómo la gente se brinda a los chicos. Cuando se entrega los regalos es impagable sus caras", finalizó.