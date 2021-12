San Juan envió muestras al Instituto Malbrán de casos probables de la variante Ómicron

martes, 28 de diciembre de 2021 07:59

Desde el Ministerio de Salud Pública de San Juan, confirmaron que en la provincia se detectaron casos probables de la variante Ómicron del coronavirus, por lo que en las últimas horas ya se enviaron cuatro muestras al azar al Instituto Malbrán para su detección.

Mónica Jofré, jefa de Epidemiología, explicó que las muestras fueron enviadas a Buenos Aires ya que por las características que marcan a esa variante, no es posible de detectarla a través de los kit. "Ahora estamos enfocados en detectar Ómicron y ver cómo sigue la curva de contagios, no sólo con Delta sino con Ómicron", aseguró en diálogo con AM 1020.

La referente de la cartera de Salud destacó que si bien hasta el momento en San Juan no se han confirmado casos de esa variante, no significa que no va a llegar y por eso insistió en la vacunación contra el coronavirus, ya que está comprobado que disminuye la contagiosidad y complicaciones en la salud.

"Tenemos casos que se llaman probables, de ellos se han mandado cuatro muestras al Instituto Malbrán al azar, de personas que cumplan con la definición de casos importados, es decir que no hayan salido de la provincia. Seguimos trabajando con personas que han venido del exterior, con Migraciones y Servicio Social, controlando todos los que llegan del extranjero y no tienen esquema de vacunación completo", detalló.

Y agregó que la sospecha de que las muestras que se enviaron pudieran ser de esa variable, se debe al movimiento turístico con el que cuenta la provincia, con personas que se mueven de una provincia a otra. "Tenemos gente que está dando positivo, que viajó a la provincia de Córdoba que tiene casos. Una de las características es que son asintomáticos, es decir que podemos tener un positivo que se ha contagiado de un asintomático y no lo está sabiendo, tienen en general síntomas leves, decaimiento, puede o no cursar con fiebre".

Otra de las características de Ómicron es el dolor muscular y en general también el dolor de garganta. "Son síntomas leves o ligosintomáticos, es decir dos o tres síntomas leves. Nosotros analizamos eso y también, cuando se detecta positiva, si tiene el esquema completo de vacunación", finalizó Jofré.