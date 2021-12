Gabriela Díaz, la enfermera sanjuanina que se destaca en el mundo del bikini fitness

lunes, 27 de diciembre de 2021 17:00

Tiene 33 años, es mamá de dos chicos de 16 y 8 años, licenciada en enfermería y personal trainer, y cuando de deportes se trata una emoción especial se enciende en ella. Con una carrera iniciada sólo hace un poco más de dos años en una rama del culturismo, el bikini fitness, hoy se alza como campeona sudamericana de su categoría y subcampeona argentina.

Se trata de Gabriela Díaz, la joven sanjuanina que supo seguir una pasión que le cambió la vida y con la cual sueña con iniciar un camino representando a San Juan y al país en importantes competiciones internacionales, dentro del esa rama del culturismo.

"Este fue mi segundo torneo, no tengo mucha experiencia y yo misma me sorprendo porque me fue bastante bien. Hace un año y medio que me preparo para competir luego de empezar a entrenar como cualquier mujer, por querer cuidarme un poco más", relató Gabriela a Diario La Provincia SJ.

Sobre sus inicios reveló que al gimnasio que asiste hay muchas personas que realizan culturismo y después de charlas con una profesional del bikini fitness, decidió comenzar su preparación. Ese camino la llevó a Córdoba en marzo de este año, donde quedó en tercer lugar en la categoría, y finalmente días atrás a Buenos Aires donde compitió en un torneo argentino y otro sudamericano que la consagró en lo más alto del podio.

"Lo que buscan los jueces en la rama bikini fitness es definición muscular, no volumen. Se busca un cuerpo atlético, definido y lo femenino de la mujer", explicó sobre la disciplina que la enamoró. Para ello entrena cinco días a la semana con dos días de descanso y sus rutinas no se extienden más allá de una hora y media diarias. "Tengo una alimentación basada en proteínas donde también incluyo carbohidratos y grasas saludables pero en menor porcentaje", reveló.

"Yo estoy súper contenta. El haber competido por primera vez en un torneo argentino y otro sudamericano y haber obtenido estos logros es una satisfacción muy grande. Soy esposa, madre, profesional y tengo responsabilidades, entonces lo veo como una manera de superarme a mí misma, es un gran logro personal. Trabajo en el hospital, en el hospital y en casa, soy ama de casa, y para mi es importante que esta disciplina se de a conocer", agregó.

Sobre su familia, agregó que su esposo, sus hijos y sus padres siempre la acompañan y apoyan en su decisión de seguir adelante, por eso su mensaje se basa en que "cuando uno quiere, puede", y busca incentivar a las mujeres bajo esa filosofía. "Al principio no era muy conocido el deporte en la provincia por eso busco que se de a conocer en San Juan porque es muy bonito, para mi es mi cable a tierra, un día que no entreno es un día que siento que me falta algo", aseguró.

Ahora, Gabriela sueña con alcanzar una tarjeta pro que la habilite como profesional y que se obtiene tras competir en torneos internacionales, como por ejemplo en el conocido torneo organizado por el actor Arnold Schwarzenegger, que se desarrollará en una nueva edición en abril de 2022 en Brasil. "Me gustaría competir a nivel internacional y alentar en San Juan este deporte", cerró ilusionada.