A siete años de la brutal tragedia de Navidad, la familia espera Justicia: "el dolor crece con el tiempo"

domingo, 26 de diciembre de 2021 12:37

El 25 de diciembre del 2014 una tragedia destrozó a una familia sanjuanina que todavía hoy espera por un poco de justicia. Fue en la madrugada de Navidad, cuando Jonathan Cofre (21) y su mujer Yésica Castañón (20 en ese entonces), no consiguen transporte para regresar a casa con sus hijos por lo que deciden trasladarse los cuatro a bordo de una moto.

Circulaban por Calle 5 y cuando estaban por llegar a Elizondo, un vehículo conducido por un excomisario los choca, vuelca y termina en un canal, mientras que los ocupantes de la moto salen despedidos. Jonathan y Lautaro (el hijo mayor que tenía cuatro años) terminaron aprisionados bajo la rueda de una camioneta que venía de frente (conducida por un señor Acosta) y murieron en el lugar. La mujer terminó con fracturas e Ian (el bebé de tan solo un año) estuvo un mes en terapia intensiva en estado de coma a causa de las graves lesiones que sufrió.

Lautaro tenía 4 años y Jonathan 20, cuando fallecieron en un accidente de tránsito en la madrugada de Navidad.

A siete años del siniestro, todavía esperan por justicia. Diario La Provincia SJ dialogó con Ivana Cuello, mamá y abuela de los fallecidos quien aseguró que esperan una compensación económica en cuanto al juicio civil para que el pequeño que quedó huérfano tenga un mejor porvenir.

"El juicio todavía sigue en proceso. Tuvimos la mala suerte de que la abogada nos dejó y tuvimos que buscar a otro letrado. Según nos ha comentado, la aseguradora es de Buenos Aires por lo que tienen que tratarlo allá y que solo falta una firma del juzgado. Entiendo que el juez ya determinó que el culpable fue el señor Acosta y Guajardo quedó desvinculado, cosa que no entendemos porque con el testimonio de mi nuera y del testigo explicamos que fue este último el que se los llevó por delante y los tiró frente a la otra camioneta", recordó la mujer.

Yésica intenta que Ian tenga una buena Navidad, pese a que es una fecha difícil para toda la familia.

Por ahora, el juicio civil continúa en pie. "No entiendo mucho de leyes, pero ya pasaron siete años desde el accidente. Lo único que queremos es que quede algo para el niño, un porvenir para él ya que el papá no está para dárselo".

El dolor crece con los años

Hace poco operaron de apendicitis a Ian y pese a que él solo era un bebé cuando perdió a su padre, su familia lo tuvo que consolar cuando pedía por él entre llantos. "Fuimos al cementerio y verlo llorar a mi nieto por su padre y su hermano fue muy triste. Él ya tiene 9 años y le hace falta su papá y su hermano. Mi nuera trabaja mucho y mi marido y yo la ayudamos como podemos, pero él está sin trabajo", agregó Ivana.

La voz se le entrecorta a lo largo de toda la entrevista, sobre todo cuando recuerda que ya dos de sus tres hijos fallecieron y asegura que sus nietos son el pilar que todavía la sostiene. Le duele hablar, pero al mismo tiempo asegura que recordarlos es una buena forma de desahogarse.

Ivana y su esposo cuentan solo con uno de los tres hijos que tuvo el matrimonio.

"El dolor es mucho mayor que antes y no lo puedo superar. He estado con consecuencias. Tengo depresión y ahora diabetes, todo por el estrés, por no encontrar justicia. No fueron unos perros lo que mataron. Es tan doloroso. No pude hacer el duelo porque tuve que ir a cuidar a mi nietito que estaba en coma y gracias a Dios que despertó, porque es lo único que tengo de mi hijo para salir adelante", contó en medio de la congoja. Ivana, una abuela que intenta estar muy presente en la vida de Ian, lo único que le quedó de su hijo.

"El dolor más grande es el de perder a un hijo. Yo tuve muchas dificultades en mi niñez, mucha pobreza y traté de que a mis hijos no les falte nada. No sé por qué la vida me castigó así. La luchamos, tengo un pequeño negocio (un kiosco) y solo nos queda encomendarnos a Dios", sentenció Ivana.