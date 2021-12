Padres organizaron una despedida para la maestra que llegaba hasta la escuela en los camiones caleros

domingo, 26 de diciembre de 2021 10:15

Leonor Susana Angulo es una mujer dedicada a la docencia. Durante más de 40 años se desempeñó sobre todo en instituciones de zonas rurales y los últimos 15 se transformó en profesora de Nivel Inicial, Primaria, Directora y a veces hasta portera para que los chicos de Retamito, en Sarmiento, pudiesen recibir la educación necesaria para abrirse camino en la vida.

En el trabajo con plurigrados, cada chico hace las tareas correspondientes a su grado con la ayuda de una misma docente para todos.

Hace pocas semanas ya presentó los papeles para jubilarse y temiendo que no volverían a verla el año que viene, los papás de la zona decidieron sorprenderla con una emotiva despedida que tomó a la directora completamente desprevenida.

Este año, Susana tuvo siete alumnos y con ellos celebraron el final de este 2021.

"Mi carrera comenzó el 22 de agosto de 1980 y no hace mucho arranqué con los trámites jubilatorios. Los padres me hicieron una anticipada despedida. Estaba en la oficina haciéndole el "concepto" al único profesor que tengo que es el de especialidad. Yo estaba muy concentrada cuando entre y me dice que había uno de los chiquitos descompuesto. Cuando salgo me encuentro con todos los papás. Me hicieron un pequeño ágape para despedirme. Somos una comunidad muy pequeña y me incluyo dentro de ella, estoy muy agradecida", recordó en diálogo con Diario La Provincia SJ.

Susana se está despidiendo de la gente de Retamito y de la profesión que ama.

Una vocación ferviente

En tantos años ha acumulado una gran cantidad de recuerdos desde gestos de los chicos hasta percances en el transporte que la dejaban en la escuela llena de polvo. "Ha sido una carrera bastante extensa y fructífera por haber brindado mis servicios en distintos lugares de la provincia. Me inicié con una suplencia de quince días en Cañada Honda y resulta que voy a finalizar mi carrera en Retamito que es una localidad muy cerquita. No es fácil llegar hasta el lugar ya que no cuenta con servicio de transporte público pero lo importante es que al llegar y ver a los niños eso me llenaba".

En la Escuela Batalla de Suipacha son pocos pero el amor es grande y los docentes se vuelven una parte fundamental de la comunidad.

En este tipo de lugares, los profesores se vuelven indispensables como fuente de estímulo y apoyo para los chicos que pasan por su aula. "Es una de las pocas escuelas que quedan con personal único en donde una sola persona hace una multiplicidad de tareas. Más allá de que mi cargo es el de directora, tenía que ejercer como docente y enseñarles a los chicos desde Nivel Inicial. Daba clases desde jardín y hasta sexto grado. Es complicado pero todo se trata de organización para que todos tuviesen clase al mismo tiempo para que el niño que egresa tenga los contenidos afianzados para comenzar el secundario".

La odisea de llegar a la escuela

Hay tres caminos por los que se puede llegar hasta la institución, todos incluyen un buen tramo de tierra y con los años fue optando por uno u otro hasta encontrar a los "ángeles camioneros" que no dudan diariamente en acercarla lo más posible.

"Vivo en Rivadavia y me traslado todos los días en colectivo. Son casi tres horas de viaje hasta Cienaguita, de ahí tengo que bajarme, caminar varios metros hacia el este y esperar un camión calero que son los que me vienen ayudando a llegar a la escuela ya que transportan materiales a la estación de Retamito y de ahí, caminar".

Los chicos, el fin último de levantarse cada día varias horas antes para poder llegar a tiempo a enseñarles.

"La docencia es gran parte de mi vida porque trabajo desde los 24 años y nunca me arrepentí. Tengo gratos recuerdos", sentenció.

Con 24 años recibió su título y desde entonces no paró de ejercer la profesión que abrazó.