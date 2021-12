"El dolor que dejó es inexplicable": se cumplió un año de la muerte de la joven delivery en Pocito

domingo, 26 de diciembre de 2021 20:50

"El dolor es muy grande". Con esas palabras, la familia de Cinthia Altamirano expresó lo que sienten a un año de la partida de la joven de 25 años de edad en un siniestro fatal. La chica murió tras ser embestida cuando manejaba la moto como repartidora de delivery en calle Mendoza y Constitución, a 100 metros de calle 5 en Pocito.

El caso conmocionó a los sanjuaninos porque ella era madre de una nena que por aquel entonces tenía apenas 3 años de edad y además era muy querida en el departamento. A un año de aquella tragedia, su madre Mónica Carabajal confesó que fue muy duro ver el asiento vacío a la mesa de Navidad pero el hecho de colocar un ángel en el camino le permitió llevar de otra forma el dolor.

"Ha sido un año muy triste y muy difícil. Lo que pasó con Cinthia fue un golpe inesperado, tremendo. El dolor que dejó es inexplicable. Es algo que todavía no lo podemos superar, no lo vamos a superar nunca. Ella era un ángel, una persona muy especial, muy compañera con toda la familia", comenzó expresando Mónica a Diario La Provincia SJ.

La madre de la joven reconoció que su hija "siempre estaba pendiente y cuidando de todos en la familia" pero sobre todo de su pequeña hija que ahora tiene 4 años de edad. "Que a una nena le falte la mamá es más triste. Lo más doloroso fue ver a su hija llorar preguntando 'donde está mi mamá', '¿mi mamá va a volver?' o diciendo 'quiero a mi mamá'. Verla llorar desconsolada o en silencio, es muy triste pero ella es muy fuerte".

Mónica ve en su nieta reflejada a su hija, a quien "se parece cada vez más", según sus propias palabras. "Es un sol y el motivo de nuestra vida, el motivo por el que vivimos", destacó.

El siniestro fatal que se cobró la vida de Cinthia aún no tiene resolución judicial porque quedó bajo el sistema viejo, anterior al Acusatorio que hoy está en vigencia. Por eso, la causa no llegó a juicio todavía y el hombre que conducía el camión, con el que ella chocó, no tuvo condena.

"Es muy triste y doloroso todo esto. Las Navidades no serán lo mismo no se con el tiempo. Ahora es una herida que no va a sanar.

Ella era la más chica de mis 5 hijas", destacó Mónica quien reconoció que ver hoy el ángel que colocó la agrupación Familia del Dolor y la Esperanza, le da fuerza en este camino.

"Es muy doloroso porque allí perdió su vida pero por otro lado es tomar consciencia de que la gente pueda tener más respeto al momento de conducir. Más allá del dolor de que ella perdió su vida, la gente de esa zona la quería muchísimo", finalizó.