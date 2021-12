Siguiendo los pasos de Carlo Acutis: un sanjuanino de 17 años dedica su vida a llevar el mensaje de Jesús

sábado, 25 de diciembre de 2021 11:57

Carlo Acutis tenía apenas 15 años cuando murió de leucemia pero su legado fue muy fuerte y marcó la historia en todo el mundo de la mano de la fe y dedicación a Dios. Su mensaje es inspiración para muchos jóvenes, entre ellos en un sanjuanino de 17 años de edad: Kevin Guevara.

El chico es oriundo de Pocito y en el 2022 comenzará a cursar el último año del secundario. Es un adolescente con muchas ganas de superarse y triunfar en la vida pero sobre todo tiene como mayor sueño ingresar al Seminario para encaminar su fe en Dios con un sentido de servicio.

“Soy misionero, catequista y monaguillo. Estoy muy feliz de poder vivir mi vida cerca de Dios, es algo muy lindo lo que siento cuando tengo que ir al grupo de jóvenes. Gracias a mi bisabuela materna, Dominga, yo empecé a crecer en la fe. Cuando era muy pequeño me enseñó a rezar, mientras tomábamos mates, me contaba historias de distintos santos”, detalló Kevin a Diario La Provincia SJ.

Con mucho entusiasmo ayuda a su madre con el cuidado de sus hermanos y los sábados asiste a un grupo de jóvenes con los que encamina distintas actividades solidarias. Se trata de "Jóvenes de Andacollo" perteneciente a la capilla Nuestra señora del Rosario de Andacollo y a la Parroquia Santa Bárbara de Pocito. Este grupo se reúne todos los sábados en la tarde y entre las actividades que realizan como grupo, tienen momentos de oración, adoración y distintas misiones en diferentes lugares del departamento.

“Yo cuando iba a catequesis, a Segundo de confirmación, me acuerdo que doña Nancy, referente de la capilla Andacollo, le dijo a mi mamá si quería sumarme al grupo, yo no dude en decirle que sí. Desde ahí comenzó un momento muy bonito en mi vida. Me acuerdo que una de las actividades que más me marcó dentro del grupo fue cuando visitamos el Seminario, eso fue realmente hermoso”, detalló Kevin.

Y agregó: ”me gusta mucho la amistad que hay en el grupo, el poder aceptarnos todos tal cual somos, cuando voy siento mucha alegría. Me divierto con cada una de las dinámicas que realizamos, eso realmente me pone muy feliz”.

Kevin mencionó que algunos de sus compañeros le cuestionan por qué le dedica tanto tiempo a la iglesia, cuando en realidad podría estar haciendo otras cosas. “Yo voy porque a mí me gusta ir a la iglesia, me encanta ir a escuchar la palabra del Señor, yo los invito para que ellos vayan y vean lo lindo que se siente estar ahí. Mis amigos se ríen, pero yo no siento vergüenza de seguir este camino tan lindo”, destacó seguro.

“Si yo termino mi secundaria me gustaría entrar al seminario, es mi mayor sueño”, mencionó Kevin. Además cuenta con el apoyo de su familia, en cada una de las decisiones que toma en su vida. Su mamá es quien lo acompaña en cada una de las actividades que realiza a diario en la iglesia.

“Desde muy pequeño Kevin es muy creyente, tiene muchas estampitas y desde muy pequeño aprendió a rezar. Gracias a él yo soy catequista. Cuando empezó confirmación, me dijo que faltaba un catequista para ayudar, y cada vez que llegaba a casa me decía que fuera a ser catequista. Yo hice la catequesis de adulto, y bueno después de tanta insistencia me animé a ser catequista, esa fue su alegría más grande”, resaltó Silvana Marín, mamá de Kevin.

Silvana está feliz al ver el crecimiento de su hijo en el camino de la fe, y detalló: “en todo lo que a él le haga feliz yo lo apoyo, es uno de mis grandes orgullos, me siento muy bien al verlo crecer en un camino sano y cerca de Dios. Todo lo que él elija para su vida, y sea para su bienestar, contará siempre con mi apoyo”, finalizó Silvana.