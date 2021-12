Nahomi, la beba fallecida que inspiró un complejo turístico por el que pasan decenas de fieles a rezar

sábado, 25 de diciembre de 2021 18:41

La pérdida de un hijo no tiene nombre. Literalmente, no hay una palabra en el diccionario de la Real Academia Española que lo defina. Los padres que pasan por este momento intentan hacer su duelo y reponerse como pueden. Sergio Mayorga y Soledad Wiedo perdieron a la pequeña Nahomi hace tres años y decidieron enfrentarse a la tristeza con trabajo arduo.

Desde entonces, todo lo que hacen lleva el nombre de su hija. Viven en Retamito, una pequeña localidad de Sarmiento, justo en el límite con Mendoza y entre otros trabajos, venden todo tipo de cremas realizadas con las recetas del abuelo de ella, con ingredientes regionales como jarilla, aloe vera y llantén. Todos los potes llevan en su etiqueta el nombre que resume la lucha y la unión de esta familia: "S&S Nahomi".

Pero además, al poco tiempo emprendieron un desafío mucho mayor. Sergio es descendiente de Tranquilino González, conocido como "el último carrero". Junto con sus tíos y primos decidieron formar una asociación para transformar un terreno de aproximadamente 2 mil hectáreas en su lugar en el mundo. Con parcelas exactamente iguales para cada uno de los primos, Mayorga fue el primero en empezar a construir su vivienda a la que han bautizado como "Casa de campo Nahomi".

Nadie se quiso quedar afuera de las obras, ni siquiera los hermanos mayores de Nahomi.

Construyen un complejo turístico en honor a su beba

"Nahomi nació el 8 de enero, Día del Gauchito Gil y falleció el 11 de febrero, Día de la Virgen que nos dio la fortaleza y nos iluminó cuando decidimos comenzar con la construcción de nuestro hogar el 1 de marzo, en honor a ella. Comenzamos muy temprano acarreando agua en baldes de 20 litros desde el río que está a unos 80 metros, hasta llegar a arriba de la loma. También compramos una camionada de piedra caliza y nos poníamos a partir piedras para comenzar nuestra casa de pura piedra artesanal, pegando con arcilla", recordó Sergio en diálogo con Diario La Provincia SJ.

Todavía no hay mucha vegetación, pero cada día trabajan para pintar y hacerle todos los arreglos posibles a la casa para transformarla en un verdadero hogar.

Fue un trabajo arduo, destinado no solo a poner un techo propio sobre sus cabezas sino también a ir sanando piedra a piedra las heridas que la partida de la criatura les dejó. "Tardamos un año en hacerla entre los dos [con su esposa]. El 29 de febrero del año pasado, ya con la instalación eléctrica, nos mudamos a nuestra vivienda a la que llamamos "Complejo de Campo Nahomi".

La vivienda rústica está ubicada en una loma en la zona conocida como el Sonadero, con una inmejorable vista a la naturaleza y al arroyo. La denominan complejo porque la idea es convertir el lugar en una zona en donde turistas de todo el mundo puedan realizar distintas actividades. "Rendí un curso de informante de sitio y otro de establecimiento seguro de Turismo y Cultura. El 1 de agosto inauguramos el circuito de trekking por la zona, con la celebración de la pachamama.

La fe que se fortaleció tras el dolor

Más allá de ofrecer un lugar en donde los visitantes se pudiesen contactar con la naturaleza, su idea era que también fuese un lugar de fe. Por eso construyeron también una pequeña capilla en donde a fines de septiembre, con una larga procesión que partió desde Mendoza, entronizaron al "Cristo de la peste". El Cristo de la Peste llegó hasta Retamito en una procesión de aproximadamente 100 personas.

"La gruta está ubicada al pie de la loma en Sonadero. El cristo fue realizado por el cacique huarpe y curandero Rubén Díaz de forma artesanal. Es el segundo que realiza. En Lagunas de Rosario se encuentra una capilla que se está construyendo en honor a San Pascacio Videla. Él era un viejito que en la época de la peste se lapidó en su rancho. Tapó todo con barro, se ató a su cama y murió de hambre y sed", explicó Sergio.

"En ese rancho levantaron una capilla y tallaron el primer cristo de la peste para que custodie el lugar. Día a día viene cada vez más gente a conocer y a pedir que se acabe prontamente esta pandemia", sentenció Sergio.

Cómo ocurrió la tragedia de Nahomi

Soledad estaba embarazada, a punto de parir y en la madrugada del 8 de enero del 2019 comenzó con contracciones. "A las 2.30 salió la ambulancia desde mi casa, a las 3.25 ingresamos al Hospital de Media Agua, entre diez y quince minutos después ya estábamos de nuevo en la calle. La doctora no marcó el código rojo. Decidió mandar la misma ambulancia, sin ninguna asistencia atrás. En la calle 11 nos traspasaron a una ambulancia del Hospital Rawson, pero al llegar a la calle 8 nació la beba, con falta de oxígeno. Mi señora decía que ya venía y por la ventanilla le gritaban que esperase que ya llegábamos".



No era el primer parto de Soledad, por lo que sabía perfectamente que la beba no iba a esperar el tiempo suficiente para llegar. "Nahomi salió sola, con la carita morada por falta de oxígeno. El camillero no sabía nada, fue el chofer el que le indicó todo, hasta cómo poner la trabita en el cordón, no sabía usar el respirador, no le limpiaron la naricita, no la hicieron llorar. Ahí llamaron a la tercera ambulancia, que fue la que nos llevó hasta el Rawson", agregó el papá destacando que la bebé entró al nosocomio con el cordón umbilical todavía sin cortar y en paro.

"Para colmo entramos por el lado sur, y toda la gente de neonatología estaba esperando por el norte. Los doctores tuvieron que correr por todo el hospital para asistir a mi hija. Le cortaron el cordón y la bebé estaba en paro". La pequeña tuvo falta de oxígeno y esto le generó un daño neurológico muy severo que la dejó en coma. El once de febrero, a poco más de un mes de haber nacido, finalmente su cuerpito no pudo más y falleció. A un año de la muerte de Nahomi, llegó un nuevo integrante a la familia Mayorga, el pequeño Samuel.

Afortunadamente, creen que su "angelito" les envió otra razón para sonreír. Al año de la tragedia, llegó a su vida el pequeño Samuel. Esta vez decidieron quedarse durante el último tramo del embarazo en casa de familiares en Mendoza y el parto salió perfecto. El dolor siempre va a estar, pero aseguran que tienen muchas razones para salir adelante.