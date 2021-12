Tras superar un mal momento, Papá Noel Jorquera se prepara para la Nochebuena: "siento la presencia de Dios"

viernes, 24 de diciembre de 2021 11:30

Fue docente de carpintería en varias escuelas por 27 años y empleado público durante 42 años. Formó una familia, se jubiló y sin embargo no paró. La solidaridad y la empatía que siempre profesó, hasta hoy la pone en marcha y por eso este año vuelve al Hospital Rawson para seguir alimentando ilusiones y apoyando a quienes más lo necesitan.

Se trata de Carlos Alberto Jorquera, más conocido como Papá Noel Jorquera, el hombre que año a año regala amor y juguetes en Navidad, y que en este 2021, después de transitar una difícil situación a consecuencia del terremoto, siente que vive la víspera con la presencia de Dios.

El terremoto del pasado 18 de enero afectó a tres habitaciones de su casa, que debieron ser demolidas por los riesgos que representaba. Sin embargo recibió mucha ayuda para volver a levantarlas. "Un ex alumno nos levantó todo y no nos quiso cobrar nada, mis hijas eran las ayudantes, mis nietos también ayudaban. Estamos de a poquito tratando de terminar lo que tenemos. Cuando mi ex alumno se enteró que íbamos a tirar todo y comenzar a trabajar, vino y se puso a disposición, es ex alumno de carpintería y ahora albañil", recordó el hombre, con gran orgullo, a Diario La Provincia SJ, sobre uno de los momentos más especiales de su vida.

Papá Noel Jorquera sabe que todas las actitudes que recibió son fruto de su tarea de años, en la que no tan solo enseñó la profesión sino también las cosas importantes de la vida. Aunque revela que "se ha puesto un poco grande", su amor para los demás no cesa y admite qué a eso lo alimenta día a día con buenas actitudes.

"Fue un susto muy grande, de mi señora, mío y de mis hijas. Mis hijas salieron corriendo y con mi esposa decidimos salir por otra puerta, cuando se dieron cuenta que no íbamos detalles de ellas se devolvieron pensando que algo se nos había caído encima. Todavía estaba el movimiento cuando pasó todo eso, se quebraron todas las paredes, las de adobe no sirvieron más. Varios amigos vinieron a ver y nos dijeron que no convenía repararlo. Hubo que tirar nomás y comenzar la levantar", contó sobre ese momento.

"A lo largo de la vida uno tiene que portarse bien y a mi me da gran satisfacción ver que mis alumnos han sido solidarios, las ventanas de la casa también se las llevé para que las haga otro ex alumno y cuando le pregunté cuánto le debía, me respondió: 'nada profe, usted me dio mucho a mi, así que no me deben nada'", agregó emocionado.

Personas y hasta personal de escuelas que guardan especial cariño por Jorquera, colaboraron con su situación donando hierro, cemento y otros materiales que sirvieron en la reconstrucción. "Siempre sentimos la presencia de Dios, primero porque nos preservó la vida en esa oportunidad, no hubo nadie que haya muerto en este terremoto, aunque desafortunadamente en esta franja sufrieron todos mis vecinos y cuesta mucho que levanten sus casas", sostuvo.

Papá Noel Jorquera, como todos lo conocen, hace 34 años que ingresa al Hospital de Niños cada 24 de diciembre en las noches y en este 2021 volvió a obtener el permiso para hacerlo. Sin dudas, un momento que lo emociona y con planifica con anterioridad para llevar cientos de regalos a los más chiquitos que allí se encuentran.

Sobre cómo comenzó si labor, reveló que hace ya bastantes años atrás, sintieron junto a su esposa que debían tener una Navidad diferente. Fue así que tras asistir a una entrevista radial en la que habló de Papá Noel, vestido y todo, al salir y volver en moto con el traje a su casa, un hombre en una camioneta frenó y le preguntó si hacía de Papá Noel.

"Al otro día llamó otro señor diciendo que tenía un regalo para nosotros y eran 200 panes dulces, y ahí fue cuando con mi señora y los tres hijos mayores comenzamos a ir al hospital y la realizar la tarea de Papá Noel. Repartimos pan dulce y algunos juguetes usados que nos habían donado, aunque después de unos años más no regalamos nunca más un juguete usado", recordó.

Por la pandemia sabe que este año deberá ser un Papá Noel cuidado, con tapaboca y "alcohol por todos lados", prácticas que le permitirán volver a ingresar al hospital, donde se demora entre dos y tres horas en recorrer Neonatología. Como cada año, esta vez lo hará acompañado de su esposa, un cuñado y su familia. "Somos los 7 que vamos cada año".

"Lo vamos a hacer hasta que Dios lo disponga, hasta cuando ya no pueda. Tengo un sucesor que tiene 13 años que me dijo que él me va a secundar. Es algo que hacemos con mucho cariño (...) En esta fecha, el mundo cristiano recuerda el nacimiento de Cristo, y ¿Para qué vino Jesús a esta tierra? Vino para darnos ejemplo, fue un niño obediente y cuando tenía entre 11 y 12 años conversó con sus dirigentes. Se sabe que fue colaborador de su papá que era carpintero. Nos dejó grandes enseñanzas a través de a biblia donde nos muestra que tenemos que ser siempre mejores", admitió.

"Creo que Jesús nos dejó un ejemplo vívido de cómo deberíamos ser nosotros. Yo querría ser Jesús porque me hubiera gustado hacer milagros como él, pero quizás no tengo la fe suficiente como para poder realizarlos", reflexionó. "Me dio mucha alegría hace días atrás cuando llegó una señora y me mostró en el celular una foto mía en la que estaba saludando a un nene con cáncer en el hospital, y le vi cara de alegría a la señora. Me dijo: 'Mire, acá se lo traigo'. Totalmente sano, fuera del peligro del cáncer. Ese es el trabajo que realizamos, no es sólo llevar un regalo sino también dar palabras de aliento y esperanza", dijo.

Y agregó sobre la mujer: "A donde vaya yo siempre se lo voy a llevar porque las palabras que me dijo fue lo único que me fortaleció. Cuando un papá se abalanza, te abraza y llora un montón... ¿Qué tenes que hacer? llorar con él, están con la esperanza de ver sanos a sus hijos y es una misión que Dios nos ha dado, ser buenos en la mayor manera que podamos".