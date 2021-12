Trabaja en una plaza y a sus 55 años decidió terminar la secundaria: "es algo que me lo debía"

jueves, 23 de diciembre de 2021 17:00

Tiene 55 años y siente que terminar los estudios secundarios siempre fue su asignatura pendiente. Cuando era adolescente, la necesidad de trabajar lo llevó a tener que dejar la escuela, aunque su anhelo por seguir estudiando nunca se apagó en él.

Por eso, tras haber transitado la pandemia y otras situaciones difíciles, no dudó en seguir su instinto cuando pensó que lo mejor que podía hacer era volver a estudiar. Se trata de Juan Alejandro Díaz, un trabajador contratado de la Municipalidad de Rivadavia que en este 2021 dividió su tiempo entre sus tareas y el estudio, y en diciembre terminó el primer año de la secundaria.

"Mi vida es el trabajo y ser padre de mis dos chicos, pero ahora tengo un incentivo más. Decidí volver a la escuela y terminar la secundaria. Volví este año y me gustó mucho hacerlo, vi en Facebook que una señora de más de 80 años también volvió a estudiar y me motivó, entendí que es superarse más que de todo lo aprendido a lo largo de los años", reveló el trabajador a Diario La Provincia SJ.

Juan terminó el ciclo lectivo aprobando todos los exámenes a través del Plan Fines y aunque siente que es lindo lo que vive para él, también quiere dejarle una enseñanza a sus dos hijos de 14 y 12 años. "De chico aprendí a valorar muchas cosas, esas que enseñan los padres y que nos queda. Siento que a esto me lo debía y siempre me dije que debía hacerlo para superarme, le hice caso a mi conciencia", reveló.

"Mis hijos también me han ayudado a estudiar junto con mis sobrinas nietas. Todo ha sido virtual porque además trabajo de portero de una escuela y en los horarios que tenía clases yo estaba trabajando, pero pedí hacerlo virtual y lo logré. En las noches, a través del celular, me ponía a leer y estudiar, no ha sido fácil pero ya está, uno se acostumbra. De los 10 años que llevo trabajando en esta plaza hice una amistad linda con los vecinos y ellos también me han apoyado e insistido que vuelva a estudiar", agregó.

En este nuevo escenario que transita, contó que ahora bromean con sus hijos ya que los tres cursan la secundaria y eso también le significa algo especial. "Yo también pasé como ellos, no sé si de banco pero pasé", dijo entre risas.

En la escuela donde cursa, su hermana menor fue abanderada y aunque Juan dice que no es su objetivo llegar a tal punto, si pasara sería algo lindo, aunque lo que realmente quiere es lograr el tan ansiado título de educación secundaria. "Esperemos que lo logre", deseó.

"Pienso que soy ejemplo para los chicos que andan en las calles, que los veo permanente y siempre les digo 'Estudien'. Ellos me preguntan qué se siente hacer la secundaria y les digo que es algo lindo, que lo tienen que hacer porque les va a servir para la vida. Sin secundaria hay menos oportunidades para el trabajo, todo es con ese nivel", subrayó con seguridad.

Por último, contó lo que piensa hacer después de que termine la secundaria. "Me han propuesto hacer el curso de preceptor porque tengo la capacidad para hacerlo, es algo que me gustaría", cerró.