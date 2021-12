Conocé la historia detrás del video viral: amigos "celestinos", familia y profesores cómplices... y mucho amor

jueves, 23 de diciembre de 2021 14:30

Él es profesor de Tecnología. Ella de Psicología. Ambos hicieron juntos la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación en la Universidad de Congreso y el amor nació casi sin darse cuenta. Si bien se conocían previamente al ingreso a la casa de altos estudios, el amor se dio mientras cursaban la carrera.

Mathias Ariza y Gimena Mercado se pusieron de novios en noviembre del 2020 y este miércoles, él la sorprendió en plena defensa de tesis para pedirle casamiento. El hecho quedó registrado en un video que rápidamente se hizo viral. ¿Pero cómo nació esta iniciativa?, ¿quiénes son los protagonistas?

Él tiene 29 años de edad y es oriundo de Santa Lucía. Ella ya transita los 24 años y vive en Rawson. Ambos se conocían por la hermana de Mathias, Tatiana, quien fue la "primera celestina" que los unió para que estudiaran juntos en la universidad.

"Nuestra historia empezó antes de la universidad. Teníamos allegados a nosotros que fueron como el nexo. La hermana de Matias se recibió conmigo en el 2019 y ésa fue la primera vez que lo ví, antes no lo conocía. Fue algo superficial. En el 2020 inicié formalmente la licenciatura de educación y Tatiana se cambió de carrera y me dijo 'mi hermano se queda en la carrera, para que no te sientas tan sola'. No tenía a nadie conocido que empezara la carrera conmigo", comenzó relatando Gimena a Diario La Provincia SJ.

La pareja contó que al principio charlában y se hacían bromas y los compañeros empezaron a juntarlos. La relación se fue dando de a poco con los compañeros como verdaderos celestinos que los unían. Eso fue a lo largo del 2020 hasta que finalmente él sintió que estaba enamorado y se lo tuvo que decir. Así fue como el 8 de noviembre de 2020 le propuso ser novios.

"Nos vivían haciendo bromas y a nosotros no nos pasaba nada. Éramos amigos pero llegó un punto que ella ayudó a mi hermana y empezamos a tener otro tipo de afinidad. Yo me enamoré y un día me dí cuenta y al otro día le dije que me gustaba. Cuando me pasó, le expresé los sentimientos y nos pusimos de novios", confesó Mathias.

La relación nació durante la carrera, durante la pandemia y fue apoyada por los profesores que este miércoles fueron cómplices del momento más lindo: cuando le pidió la mano.

"Primero le pedí la mano a la madre, luego le conté a mi familia y tanto ellos como los profesores fueron los cómplices", aseguró él sobre lo que luego se dio en el aula.

Si bien las exposiciones de tesis son públicas, él decidió entrar a rendir él sólo y luego cuando ingresó ella, se sorprendió que la familia de ambos entraran al lugar.

"Cuando ella entró no sabía por qué habían 30 personas en la defensa de su trabajo", dijo él entre risas a lo que ella agregó: "yo no sabía nada, él antes había comunicado al tribunal y a los profesores la idea de la propuesta. Nunca fuimos conscientes que se iba a magnificar tanto. De algo que sabían los allegados se terminó haciendo conocido en la universidad y en los medios. No teníamos ni idea que esto podía ocurrir".

Después de la repercusión en las redes sociales del video, le llegaron mensajes de los alumnos, colegas y compañeros de la universidad. "Tomó una gran repercusión que no esperábamos. Es algo muy lindo", confesaron ambos.

Ahora sueñan con formar una familia basada en la paz y el esfuerzo. Les gustaría tener 2 o 3 hijos. "Siempre soñé tener mi casa, comenzar a proyectarnos, viajando, concretando nuevos proyectos, seguir estudiando. No nos gusta quedarnos, mantener la cabeza dormido no es parte de nosotros", subrayó Gimena a lo que Mathias agregó: "queremos una familia basada en la unión".