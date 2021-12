Infectóloga analizó la mejor manera de pasar las fiestas en San Juan para evitar contagios de Covid

miércoles, 22 de diciembre de 2021 07:55

Llega Nochebuena y San Juan goza de una buena situación epidemiológica que a comparación de otras ciudades del país y del mundo, le permite vivir las fiestas de fin de año de forma diferente a las prácticas sugeridas por la Organización Mundial de la Salud -OMS-.

Al respecto, la infectóloga y ex directora del Hospital Rawson, Beatriz Salanitro, analizó el contexto que atraviesa a la provincia y brindó recomendaciones para vivir de la manera más segura las dos noches de fiestas y así evitar que se propaguen los contagios de coronavirus.

"Uno tiene que ver la situación epidemiológica de cada lugar, en San Juan en este momento no tenemos para nada la misma situación epidemiológica de la ciudad o provincia de Buenos Aires, o los lugares como Europa; no es esa la situación para tampoco podemos provocarla o llamarla", comenzó explicando la médica en diálogo con Radio Estación Claridad.

A comparación de las sugerencias de la OMS, en San Juan particularmente, Salanitro aseguró que se pueden llevar a cabo reuniones pero tratando de tener cuidados. "Que sea al aire libre, aunque en clima de San Juan a veces no lo permite pero en lo posible que estén ventilados los ambientes si está adentro, y que sea el número de personas acorde al espacio físico y que pueda haber cierto distanciamiento", sostuvo.

Según las sugerencias que existen para San Juan y todo el país señalan que "lo ideal" es que todos estén vacunados y que si existen síntomas previos a las fiestas en alguna persona, esa persona no asista. "Seamos solidarios y no vayamos aunque parezca un resfrío o una alergia", agregó Salanitro.

"La vacuna es algo que en San Juan y el país es algo que se ha dado, que no hay tanta resistencia, la mayoría está vacunado y quiere vacunarse, eso es una gran ventaja. Otra es que no hay un número mayor de casos pero como digo no tenemos que incitar a que ese número aumente y nos sorprenda", cerró.