Entre ensayos cuidados, comparsas sanjuaninas mantienen la ilusión intacta por el Carnaval

Tras un año sin la celebración de carnavales en San Juan, ni en ningún otro punto del país por los cuidados que rigen ante la pandemia de coronavirus, en la provincia las comparsas se mantienen con la ilusión intacta por la posible vuelta del Carnaval, aunque hasta el momento no hay nada confirmado.

Así lo señaló María Esther Flores, referente de "Sueño Joven", una de las seis agrupaciones que hay en Chimbas, quien destacó que el 2020 fue la primera vez después de 17 años que no participaron del Carnaval y que eso fue un golpe fuerte para los más de 150 integrantes.

"Los chicos ensayan lo mismo dos veces por semana para no perder el ritmo. Retomaron hace poco por el tema de la pandemia, aunque no tenemos nada confirmado sobre si se hace o no. Las ganas están siempre porque esto es algo de sangre, que viene de la cuna. Si se confirma de hacer el Carnaval, creería que no habría problemas porque los chicos quieren", aseguró la mujer a Diario La Provincia SJ.

María Esther reveló que el 2020 y 2021 fueron años que "vinieron a arrancar de raíz un estilo de vida" que mantienen los integrantes de todas las agrupaciones, ya sean de Chimbas como así también de otros departamentos. "La agrupación no es sólo coser vestuarios y ensayar, nosotros nos preocupamos y nos apoyamos los unos a los otros", subrayó.

"Los chicos la pasaron mal pero siempre se mantuvieron las ganas de salir y tocar. Hubo casos particulares donde los chicos agarraron demasiado miedo a salir a la calle, tuvieron pánico, y todavía están así. Hay muchos chicos que han perdido familia, abuelos, tíos, papás, pero acá estamos, seguimos apoyándonos. Somos una familia", agregó.

La mujer se mostró agradecida porque en su agrupación no hubo víctimas fatales por el coronavirus, considerando que la integran personas de todas las edades.

"Ante todo lo feo que se vivió, lo mejor fue quedarnos en casa, aunque si hubiera sido por placer de todos, salíamos a participar, pero el Intendente siempre nos recalcó los cuidados que debíamos tener", cerró la referente.