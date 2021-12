"¡Belén, urgente Belén!": el inolvidable jingle de Radio Colón

martes, 21 de diciembre de 2021 10:47

Navidad es sinónimo de alegría, familia y encuentro. También que los niños son los protagonistas con toda su ilusión en torno al nacimiento del Niño Jesús y otros, de la llegada de Papá Noel. Sobre la primera tradición, en San Juan, Francisco "Quito" Bustelo fue un visionario al contratar a productores en Buenos Aires para que crearan una serie de jingles para la emisora, entre ellos, para las Fiestas.

Así, llegó a los oídos de los sanjuaninos, "¡Belén, urgente Belén!" con su melodía folclórica y combinación acertada de voces que ha marcado a generaciones. Es más, cuando llega diciembre, nuestros oídos hasta necesitan escucharlo para conectar con los recuerdos más tiernos de la niñez y por qué no, repasar la letra para no olvidar detalle y compartirlo a modo de anécdota con los más chicos.

Bustelo encomendó en la década del `70 el trabajo creativo de los jingles a una agencia de BuenosAires y el integrante del grupo "Los Wawancó", Miguel Loubet, estuvo a cargo de la producción. Él es muy reconocido por su exitosa trayectoria como compositor musical, plagada de aciertos.

Loubet se dedicó a hacer la música e hizo dupla con Carlos Ceretti para la letra. Las voces eran reconocidas en ese entonces: Donna Caroll y Marcelo San Juan, eran las principales que participaron en los jingles, entre los que se incluyen el del aniversario de la emisora ("LV1 cumple años y el regalo es usted..." y "El sonido del verano" (El silencio se escucha mejor por Colón...).

La letra grabada en la memoria:

“Un pastor puso la radio, y escuchó con emoción, ¡Belén urgente Belén, ha nacido el niño Dios! El burro dijo no es cierto, la radio no se inventó, y un rey mago con su magia con mil radios lo tapó. ¡Belén urgente Belén, ha nacido el niño Dios! Y la vaca escuchó novelas, los corderos un partido, y con las noticias buenas el niñito se sonrió. No hay que ver para creer, cuando hay fe en el corazón. Si el pastor puso la radio, ¡esa fue Radio Colón!