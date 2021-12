Myriam, la mamá apasionada que creó un hogar de día para jóvenes y adultos con autismo

domingo, 19 de diciembre de 2021 13:07

En la Argentina no hay cifras oficiales con respecto a qué porcentaje de la población es autista, pero se estima que 1 de cada 35 chicos. Myriam García es una sanjuanina, profesora de educación física, mamá de tres chicos. Lucas, el del medio, es autista y ha sido quien la ha inspirado a emprender una odisea que ayudará a muchos jóvenes y adultos en su misma situación.

"Tengo tres hijos, uno de 25, otro de 22 y el último de 21. El del medio, Lucas, fue diagnosticado a los dos años y medio con autismo. A partir de allí recorrimos un camino espinoso. Me recorrí el país y también fuera del país y es muy difícil porque a los niños con autismo todos los estudios les salen perfectos. A partir del diagnóstico empezamos a asumirlo, arremangarnos y trabajar con las terapias que son el único camino para ayudarlo", explicó Myriam en diálogo con Diario La Provincia SJ.

Todo se complicó a medida que Lucas fue creciendo porque ya no podía asistir a las instituciones creadas para chicos, pero tampoco había una para jóvenes. Por eso decidieron que si no había, tenían que crearlo ellos mismos. "A medida que él se iba poniendo más grande se cerraban más puertas porque no hay instituciones para adultos. Después de 21 años de casados, me divorcié y con el dinero que me correspondía a mí por la división de bienes, en mayo del 2019 compré una ex casa de té en Sierras Azules que se llamaba El Retiro. La pregunta de todo papá en esta situación es '¿qué va a pasar cuando yo no esté?'".

El sueño de un mejor lugar para su hijo

Hace justamente un año comenzó con la construcción de lo que será el Centro de Día Virgen de Lourdes. “Ahora estamos ya con el tema de las habilitaciones, llenando todos los formularios necesarios y presentando los papeles. Necesitamos la aprobación de Salud Pública, Bomberos y otras instituciones, hasta que llegue a Discapacidad que es en donde otorgan la categorización para poder recibir a los chicos con las obras sociales, que es algo que frena mucho a los papás”, agregó Myriam.

La Virgen de Lourdes, patrona del Centro de Día y la Fundación, tiene su espacio en el predio.

En cuanto puedan abrir sus puertas oficialmente, entre 10 y 15 jóvenes y adultos podrán asistir de lunes a viernes de 9.00 a 21.00 horas. Ahora no está cerrado sino que tiene a su primer huésped de honor, el propio Lucas con quien los terapistas ya están trabajando en el predio, poniendo a prueba todas las actividades que tienen planeadas para cuando puedan recibir a más pacientes.

"Cuando empezó la pandemia nos volvimos locos porque Lucas no puede estar encerrado. Es como un león enjaulado. Gracias a Dios que ya teníamos el predio que es de una hectárea y media así que teníamos espacio para estar y andar. El 13 de julio del año pasado empezamos a trabajar como centro de día pero solo para Lucas. Tengo siete terapeutas que se van turnando. Tengo una psicopedagoga que organiza el equipo y las actividades. Él hace trekking, ahora en el verano natación, un proyecto de huerta, etc. Él está haciendo la prueba piloto del centro. El lugar es maravilloso”, relató la mamá sobre la experiencia piloto.

Por ahora, son los padres quienes están financiando esto, pero la idea es que los jóvenes que asistan más adelante lo puedan hacer a través de las redes sociales. “Hoy por hoy todo sale del bolsillo del papá y del mío, es un gasto enorme, pero lo hacemos porque él tuvo un cambio radical al tener terapia todo el día y su rutina. Ama ese lugar”. La pileta es la vedette de las terapias durante el verano sanjuanino.

A partir del día de mañana, todos los gastos que tengan que ver con el mantenimiento del lugar se financien a través de la fundación que crearon con el mismo nombre. “Necesitábamos una figura legal que nos permitiera hacer actividades para recaudar fondos, no solo para terminar la construcción, sino para el día de mañana, conseguir las cosas que hagan falta para el centro. Además, queremos dictar cursos y realizar otro tipo de actividades de capacitación. Estoy gratamente sorprendida de la cantidad de gente que me contacta para ayudar. Es la primera vez que estoy al frente de algo así, y creo que tiene un plus el hecho de que la encargada, la cabeza visible haya vivido en carne propia, sea un papá de un niño autista”, sentenció García.

Para este verano están organizando una colonia recreativa y deportiva para jóvenes y adultos con TEA. Por ahora los padres serían los encargados de abonar las actividades pero ya han conseguido transporte gratuito para los chicos.

Cualquier interesado en conocer más sobre la Fundación, el Centro de Día o la Colonia, se puede comunicar de lunes a viernes, de 9.00 a 13.00 horas al 2645065271 o a través del Instagram: Fundación Virgen de Lourdes.