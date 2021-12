Día de la Esclerosis Múltiple: el desafío de llegar al diagnóstico y sobreponerse

domingo, 19 de diciembre de 2021 09:17

"La enfermedad de las mil caras", así se la conoce a la Esclerosis Múltiple (EM) ya que quienes la padecen pueden sufrir síntomas muy diversos. Es precisamente esto lo que dificulta que se llegue rápidamente a un diagnóstico, lo que a su vez demora que se encuentre un tratamiento adecuado y que se frene el deterioro que ocasiona.

Es una enfermedad neurológica inflamatoria, degenerativa desmielinizante crónica, considerada de tipo autoinmune que afecta al cerebro, médula espinal y nervio óptico (sistema nervioso central). Si bien se presenta mayormente entre mujeres entre los 20 y los 40 años, puede aparecer a cualquier edad y género.

Desde la asociación organizaron una jornada de capacitación en la Peatonal para concientizar sobre la EM.

En el marco del Día Nacional de la Esclerosis Mútliple, Diario La Provincia SJ dialogó con Adriana Zeballo, miembro de la asociación que nuclea a los sanjuaninos con esta enfermedad. “Tengo 59 años y me diagnosticaron en el 2009. En enero de ese año empecé con una sensación en toda la parte derecha de mi cuerpo como que tenía una temperatura diferente. Era una sensación, si alguien me tocaba no lo sentía. No era doloroso, solo molesto”, comenzó relatando sobre el primer síntoma que detectó aunque años después se dio cuenta de que en su juventud ya había tenido otro que había pasado por alto.

La EM tiene muchísimos síntomas y confunde a los profesionales. “El problema es que en el tiempo que pasa entre que tiene síntomas, se la diagnostica y comienza el tratamiento, la persona se va desmejorando y esos síntomas quedan crónicos. Tuve la suerte de que fui a un traumatólogo que me supo orientar y me dijo que era un problema neurológico. Me recomendó que fuera lo más pronto posible a un neurólogo. Fui y me pidió una resonancia y una tomografía. Con los resultados en mano me derivó al Dr. Carlos Guerra, quien se especializa en Esclerosis Múltiple. Él me hizo otros estudios y me diagnosticó”, recordó.

Adriana se define como una mujer “independiente” y siempre decidió ir sola a las consultas. “Cuando me lo dijeron lo tomé muy bien, no sé si por la inconciencia de lo que realmente era o porque soy una persona muy resiliente. E inmediatamente comencé con las inyecciones diarias de “acetato de glatiramer”. Eso me redujo los síntomas pero la enfermedad es incurable y la medicación solo frena su avance. Después de varios años de inyectarme, con el desarrollo de investigaciones surgieron cápsulas y ahora utilizo una droga que se llama “fingolimod”, que son terriblemente costosas y están en menos de medio millón de pesos”, agregó Adriana.

La lucha diaria contra las obras sociales. “Se supone que las obras sociales las tienen que cubrir, pero siempre hay problemas. Además, de que las obras sociales nos rechazan. De hecho me ha pasado a mí que una obra social no me aceptó. Por ley no te pueden rechazar por una enfermedad crónica preexistente pero empiezan a vueltear y te dicen que lo están evaluando. El problema de que te tengan esperando sin medicación es que podemos tener una recaída con consecuencias para siempre”.

Uno de los principales síntomas que prevalecen pese a estar en tratamiento, es el cansancio. “A veces estamos activos la mitad del día, tenemos que administrar la energía. Si un día de excedés al otro no te podés mover. Soy una persona muy activa y a veces me da bronca no poder hacer las cosas”.

A nivel nacional hay varias asociaciones, en la provincia funciona como parte de la Fundación Javier Caselles, bajo el nombre “Esclerosis Múltiple San Juan”. “Esta año hicimos jornadas de divulgación en la peatonal que estuvieron muy lindas porque encontramos a varias personas con esclerosis. Además de que a través de la Fundación se ayuda a quienes tengan problemas para conseguir la medicación”.

Quienes estén interesados en recibir más información sobre este espacio, se pueden comunicar con Roxana al 2644723756.

Síntomas más usuales: